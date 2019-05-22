2019-05-23T14:56:58+03:00
Политика

Чемпионка мира поменяла мэрию Екатеринбурга на департамент молодежной политики

Ольга Котлярова стала заместителем директора государственной структуры
Лев ИСТОМИН
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Олимпийская чемпионка будет работать с молодежными организациями. Фото: личная страница Ольги Котляровой в FacebookОлимпийская чемпионка будет работать с молодежными организациями. Фото: личная страница Ольги Котляровой в Facebook
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Чемпионка мира и призер Олимпийских игр, бегунья Ольга Котлярова несколько дней назад оставила работу в мэрии Екатеринбурга, где она руководила информационно-аналитическим департаментом.

Сегодня стало известно, что спортсменка перешла на работу в департамент молодежной политики в составе регионального минобраза.

- С 21 мая я назначена заместителем директора департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Возглавляет министерство Юрий Иванович Биктуганов – очень опытный, умный, строгий, но справедливый руководитель, - сообщает Ольга Котлярова. – Моим непосредственным руководителем является директор департамента.

Ольга Ивановна уверена, что у структуры начинается новая история под руководством опытных управленцев.

- Я очень рада, что меня пригласили в этот коллектив. Не без волнения приступаю к работе. Как только организационно погружусь в процессы, буду готова к диалогу со всеми заинтересованными в развитии молодежной политики людьми и организациями.

Отметим, что до вхождения в состав свердловского министерства образования, департамент молодежной политики был самостоятельной структурой, которую возглавляла скандально известная чиновница и олимпийская чемпионка Ольга Глацких, которая сейчас работает заместителем директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.

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Обсуждаем высказывания Ольги Глацких в эфире с уральскими журналистами Вадимом Дыниным (Подробнее) и Иннокентием Шереметом

ИСТОЧНИК KP.RU

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