2019-05-23T14:56:58+03:00
Общество

Администрация Екатеринбурга предлагает повысить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Ранее там настаивали, что цена билетов наземного общественного транспорта останется прежней
Маргарита МАХОНИНА
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Повышение связано с необходимость заменить более 80% транспорта в паркеПовышение связано с необходимость заменить более 80% транспорта в паркеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Совет по стратегическому развитию Екатеринбурга рассказал о планах повысить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. Сегодня он достигает 28 рублей. По данным администрации города, более чем у 80% единиц этих видов транспорта истек срок эксплуатации. При этом треть пассажиропотока использует их ежедневно.

– Нужно не только обновлять и содержать существующий ныне транспорт, но и покупать новый, а также заниматься реконструкцией контактных сетей и трамвайных путей, – рассказал вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. – Предпочтительным способом реализации проекта станет заключение концессионных соглашений с предпринимателями.

Согласно представленному проекту, концессию хотят заключить сроком до 2043 года. От них ожидают получить 12,3 миллиарда рублей, часть из которых пойдет на развитие инфраструктуры. Также 10 миллиардов планируют взять у региона и 7,9 миллиардов – у муниципалитета.

– В рамках соглашения, концессионное общество примет на себя обязательства по приобретению нового транспорта, его содержание, обновление и управление им, – добавил Бубнов. – Компенсация затрат и рисков будет осуществляться за счет взимание платы с потребителей и потребует увеличения сегодняшнего тарифа на размер инвестиционной составляющей.

Бубнов также напомнил, что за последние 10 лет город закупил всего 39 новых трамваев, а также 5 троллейбусов. Еще 11 отремонтировали с заменой запчастей. При этом трамваев в городе 455, а троллейбусов – 240.

Ранее проезд подорожал в метро Екатеринбурга: с 28 до 32 рублей. По словам его директора Андрея Панаиотиди, рост цены связан с модернизацией вагонов и покупкой новых составов. При этом в администрации города обещали, что увеличение стоимости проезда не затронет другой общественный транспорт, несмотря на убытки перевозчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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