Писатель Алексей Иванов рассказал Юрию Дудю о «лихих 90-х» в Екатеринбурге

В начале апреля журналист Юрий Дудь написал известному российскому писателю Алексею Иванову, что мечтает сделать о нем выпуск своего шоу на YouTube. По признанию автора многочисленных романов, отказаться от такого предложения было сложно.

- Сегодня видеоканал Дудя бьет рейтинги самых успешных ТВ-программ. Юрий предложил не только поговорить, но погулять в каком-нибудь характерном для Иванова месте, чтобы получить для программы «порцию истории». Выбрали Манчестер, потому что Иванов считает его идеальным примером трансформации индустрии в культуру, - рассказывает представитель писателя Юлия Зайцева.

Сам диалог между Алексеем Ивановым и Юрием Дудем состоялся в конце апреля. Днем записывались на улицах города, а вечером – в лофте.

Писатель сам выбрал комфортную локацию для съемок. Фото: страничка Юлии Зайцевой в Facebook

Во время беседы автор романом «Пищеблок», «Общага на крови», «Тобол» и «Ёбург» назвал 1990-е годы временем «некомфортным и драматичным». В этот период писатель учился на факультете искусствоведения в Уральском государственном университете.

Ему пришлось подрабатывать в Екатеринбурге, водя в походы трудных подростков, но денег в студенческие годы все равно не хватало.

- Для чего я изучаю Рембрандта и Ван Гога, для того, чтобы их водить в походы и обслуживать? Для чего, все это нужно? Чтобы малообразованные люди с криминальными наклонностями были во главе всего? — заявил во время интервью Иванов.

Главная тема разговора, впрочем, касалась не столько уральской столицы, сколько всей страны, в частности, соотношению прошлого и настоящего страны и культурного кода ее населения.