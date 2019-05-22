2019-05-22T17:59:05+03:00
Общество

Против главврача Первоуральской больницы возбудили административное дело из-за пенсионерки, сползавшей с лестницы на коленях

Ранее в больнице заявили, что видео с заснятым происшествием – постановочное
Маргарита МАХОНИНА
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Дело рассмотрят 23 маяДело рассмотрят 23 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области возбудила административное дело в отношении главврача Первоуральской горбольницы Николая Шайдурова. Решение приняли во время проверки, организованной после публикации видео, на котором пожилая пациентка спускается по лестнице медучреждения на коленях. Позднее выяснилось, что у женщины была травма лодыжки.

Бабушка заползает на второй этаж травмпункта в Первоуральске.Видео: группа в ВК "Инцидент Первоуральск"

– Сотрудники ведомства обнаружили, что администрация больницы не назначила ответственного за обслуживание подъемного устройства работника, – рассказали в пресс-службе прокуратуры. – Кроме того, нет приказа руководителя о назначении сотрудника, который бы отвечал за «кнопку вызова персонала», а сама кнопка не обозначена специальной пиктограммой «инвалид» и стилизованным звонком.

Прокуратура также нашла другие мелкие нарушения. В ведомстве добавили, что в 2015 году больницу уже проверяли. Тогда в ней не использовали подъемник для маломобильных граждан из-за отсутствия обученных работников.

– Сегодня квалифицированный персонал есть: сотрудники предоставили копии удостоверений о проверки знаний. Между тем в больнице действует приказ главврача от 21 февраля 2019 года о том, что к обслуживанию устройства никто из работников не допускается, – пояснили в ведомстве. – Поэтому прокуратура усматривает в действиях руководства учреждения уклонение от требований законодательства к обеспечению условий для маломобильного населения.

Административное дело рассмотрят 23 мая 2019 года. Также прокуратура внесла представление министру здравоохранения Свердловской области с требованием устранить нарушения. В Первоуральской больнице отказались комментировать ситуацию.

Видеозапись опубликовали в начале апреля в соцсетях. Его снял муж пострадавшей – Алексей Жигулев. Он рассказал «КП-Екатеринбург», что тогда, со слов сотрудников больницы, подъемник был неисправен. Он предлагал супруге опираться на плечо, но она отказалась – мужчина сам с трудом передвигается. Он также добавил, что утром им пришлось вызывать перевозчиков, чтобы спустить пенсионерку на носилках.

Главный врач Николай Шайдуров тогда опровергал эту информацию. Он заявил, что подъемник работал, а пострадавшие не обращались к медперсоналу за помощью.

- Женщину узнали: она пришла в травмпункт с переломом лодыжки, который уже сросся. На ноге гипса не было: она даже могла потихоньку спуститься самостоятельно. У нас складывается впечатление, что видео постановочное, - говорил он в начале апреля.

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«Постановочное видео»: следователи проверят Первоуральскую больницу из-за случая со сползающей по лестнице пациенткой. Материал "КП-Екатеринбург" о том, как на происшествие ранее отреагировали в больнице, минздрав и правоохранительные органы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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