Как в фильме «Послезавтра»: уральские ученые предсказывают новый Ледниковый период

Пока синоптики предсказывают холодный май, математики предсказывают холодное будущее. Группа исследователей из Уральского федерального университета сделала не самый оптимистичный прогноз для нашей планеты. Оказывается, глобальное потепление однажды приведет нас... к глобальному похолоданию. Вот такой вот парадокс.

– Будущее похолодание объясняется изменениями в Мировом океане, – объясняют ученые УрФУ. – Большой приток пресной воды в океан из-за таяния льда нарушает устоявшиеся циркуляции из-за меньшей плотности талой воды по сравнению с соленой морской. Это приводит к ослаблению поверхностных потоков теплой воды от экватора к полюсам и, в частности, к ослаблению Гольфстрима, что на сегодня зафиксировано экспериментально.

А дальше все, как в фильме-катастрофе «Послезавтра». Остановка теплого морского течения Гольфстрим может привести к похолоданию в Северной Америке и Европе, а следом и к глобальному похолоданию.

– Основные факторы, влияющие на изменение климата, – природные. Они всегда происходили и будут происходить вне зависимости от деятельности человека, – говорит профессор кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрий Александров. – Вместе с тем, исключать полностью антропогенное воздействие или влияние внешних возмущений нельзя. Вырубкой лесов, повышением уровня углекислого газа человек накладывает возмущения на процессы, заложенные природой. Однажды мы можем добавить столько, что мало не покажется. И когда перейдем точку невозврата, возникнет угроза существованию животных и человека.

Ледниковые периоды, по словам ученых, происходят каждые 100 тысяч лет. Впрочем, бывают и маленькие «ледниковые периоды», происходящие раз в 20-40 тысяч лет. И точно определить, когда наступит следующие ученые не могут. По крайней мере пока.