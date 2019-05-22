2019-05-22T17:59:05+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-10 самых хамских городов России

Согласно исследованию, чаще всего крепкое словцо в свой адрес можно услышать в магазинах и на рынках
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Уральская столица в хамском рейтинге заняла 6 местоУральская столица в хамском рейтинге заняла 6 местоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Независимое агентство ZOOM MARKET провело в российских городах необычное исследование. Аналитики решили выявить самые хамские мегаполисы страны. Для этого специалисты провели в 27 городах опрос, участниками которого стали 3240 человек.

Респондентов спрашивали, как часто они сталкиваются с хамством, где это обычно происходит и как часто люди сами кому-то рубят.

По итогам пальму первенства взяла Пермь, на втором месте - Челябинск, "бронза" - у Саратова. На четвертой строчке оказалась Москва, на пятой - Брянск, а шестое место занял Екатеринбург.

Далее города в хамском рейтинге расположились следующим образом: Тамбов (7), Чита (8), Саранск (9), Краснодар (10), Ижевск (11), Ростов-на-Дону (12), Воронеж (13), Пенза (14), Самара (15), Чита (16), Красноярск (17), Волгоград (18), Томск (19), Казань (20), Уфа (21), Нижний Новгород (22), Симферополь (23), Омск (24), Новосибирск (25), Санкт-Петербург (26) и Владивосток (27).

- Чаще всего россиянам хамят в магазинах и на рынках, так сказали 38% опрошенных, в точках общественного питания - 23%, на улице 19%, в транспорте - 16% и в муниципальных учреждениях - 4%, - уточнил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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