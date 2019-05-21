2019-05-22T17:59:05+03:00
Общество

Чтобы восстановить газон в сквере у Театра драмы может понадобиться целый год

Для этого потребуется использовать смесь из шести трав, способных расти на Урале
Данил СВЕЧКОВ
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Бугорки, идущие цепочкой по земле, это места, в которых сваи забора, входили в газон.Бугорки, идущие цепочкой по земле, это места, в которых сваи забора, входили в газон.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга своего добились. Строители двое суток вывозили забор из сквера у драмтеатра. Однако теперь некогда зеленая площадка выглядит как поле боя: вытоптанный газон, кругом бугры и ямы, тут же «лужа» мягкого чернозема, на котором видны следы от колес строительной техники.

- Никакого значения для вас не имеют ни сквер, ни храм. Вы сквер вытоптали. Вы бесы, и в бога вы не веруете, - тут же активизировался телеведущий Владимир Соловьев в эфире радио «Вести FM». А он уже неоднократно был замечен в том, что называл жителей уральской столицы бесами. - Я это и 15, и 10 лет назад считал. Строители храма все законы соблюли.

Теперь уральцы даже готовы подать на ведущего в суд за оскорбления. Между тем факт остается фактом - сквер во время недельного противостояния, и правда, вытоптали. И тут уже не возразишь. По мнению экспертов, чтобы восстановить газон, понадобится не один месяц.

- Обустройство газонов - это специальное искусство, - объясняет заместитель директора по науке института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко. - Есть разные газонные смеси с разным назначением. Чтобы быстро восстановить газон, нужно использовать смесь, как на стадионе. Это дорогие сорта трав. Возможно, к концу лета, к осени и будет уже хороший зеленый газон. Если же использовать газон, который рекомендован к выращиванию на Урале, а это шесть трав, то понадобится год на то, чтобы вернуть все в былой вид. Если же траву оставить как есть, чтобы сама восстанавливалась, то это будет уже не газон, а пустырь.

За чей счет будут восстанавливать, пока не ясно. Да и оставят ли сквер в покое - вопрос тоже открытый. Накануне в мэрии объявили сбор заявок от горожан, мол, предлагайте любые места, где можно построить храм святой Екатерины. На сбор предложений отвели десять дней. Но только за сутки в мэрию поступило 2 531 предложение.

- На данный момент мы обрабатываем обращения горожан. Пока рассмотрели менее 100 вариантов. Составляем список предложений, - уточнила пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян.

Предложения можно направить в администрацию через электронную приемную на официальном сайте мэрии.

- После сбора заявок состоится градостроительный совет. Вместе выберем 5 - 7 площадок, которые пойдут в рейтинговое голосование, - говорит мэр города Александр Высокинский. - Это параллельная тема, которую не надо совмещать с опросом. В любом случае проект храма в сквере у Театра драмы предусматривал благоустройство набережной, и, если храм перенесут, набережную придется благоустраивать за счет средств из городского бюджета. (Храм должны были построить на деньги меценатов. - Прим. ред.)

Между тем власти уже сейчас предлагают на выбор четыре площадки под храм. Речь идет об акватории Городского пруда, сквере у «Динамо» и на месте недостроенной гостиницы у цирка. Четвертая - все тот же многострадальный сквер у Театра драмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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