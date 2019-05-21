«Уральские пельмени» заявили об аресте счетов бывшего продюсера Нетиевского

Команда «Уральские пельмени» заявила о том, что счета их бывшего коллеги и продюсера Сергея Нетиевского арестованы из-за его долга в 5 миллионов рублей.

Как выяснилось, счета компании «Фест Хэнд Медиа», которая принадлежит Нетиевскому, арестовал Останкинский отдел судебных приставов Москвы. Также под арест попала 50%-ная доля компании в юридическом лице «Идея Фикс Медиа». Эта компания также связана с бывшим продюсером «Уральских пельменей».

Как выяснилось, на счетах компаний денег не оказалось.

- У него исполнительное производство по первому из исполнительных производств начато в октябре 2018 года. С этого времени у него нет средств, даже 200 тысяч рублей, чтобы оплатить даже самый первый исполнительный лист. На счетах – ноль, - рассказал «Комсомолке» директор команды «Уральские пельмени» Евгений Орлов. – Дальнейшие действия с нашей стороны будут определять адвокаты с точки зрения перспективности разных направлений движения этих взысканий. Может быть, банкротство компании, возможно, банкротство ее единственного акционера. Если у него компания пустая, то он сам имеет активы и средства.

Бывшие коллеги судятся почти 4 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Директор команды делает акцент на том, что, по сути, Сергей Нетиевский не выполняет решение государственных органов.

- Как это? С его стороны делалось много заявлений декларативного характера относительно его прав, убытков. Но есть простая вещь: проиграл суд – выполни его решение. Он не выполняет.

Представитель Сергея Нетивского уверена, что со стороны команды последовал очередной информационный вброс.

- Мы считаем, что это очередной информационный вброс против Сергея и его компаний в преддверии апелляционного суда 29 мая по иску «Фест Хэнд Медиа» к Орлову и «Уральским пельменям» по выводу архивных концертов, - заявила «Комсомолке» Ольга Куликова.

Напомним, что Сергей Нетиевский не работает с коллегами из «Уральских пельменей» уже четыре года. С той поры между ним и артистами продолжаются судебные тяжбы.

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