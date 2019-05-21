2019-05-22T17:59:05+03:00
Происшествия

Ночевала в горах: на Урале 15-летняя школьница сбежала из дома назло отцу

В поисках девочки принимали участие 45 полицейских и десятки волонтеров
Олег Галимов
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Надя часто ходит в поход в горы. Ее отец - опытный путешественник. Фото: соцсетиНадя часто ходит в поход в горы. Ее отец - опытный путешественник. Фото: соцсети
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На севере Урала завершились поиски 15-летней Нади Лубниной. Прошлую ночь девочка провела в горах, ее искали 45 полицейских и десятки волонтеров со всей Свердловской области.

Выяснилось, что ребенок воспитывается в неполной семье – мать девочки живет в другом регионе. Надя проживает в общежитии с отцом. Подробности поисковой операции на Конжаковском камне рассказал глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

- История с пропажей девочки под Краснотурьинском, к счастью, закончилась благополучно. Сегодня в 13:40 одна из поисковых групп обнаружила ее живой и здоровой. Сейчас ее спускают на Большую Землю, где и будет установлено, как она провела минувшую ночь, - отметил полковник Горелых. – После ее доставят к специалистам для медицинского осмотра. Но визуально ребенок в криминальную историю не угодил.

Еще утром понедельника Надя рассказала отцу, что хочет отправиться в горы, но ей запретили идти на Конжаковский камень в одиночку. Дождавшись пока отец уйдет на работу, она собрала все необходимое, и ушла, оставив записку. Лишь вечером ее папа понял, что дочь сбежала.

- Ребенок взял с собой все необходимое для похода, в том числе провизию и спальный мешок. В территориальном ОВД был создан временно-территориальный штаб, который возглавил врио начальника ОВД Дмитрий Прутьян. В состав вошли 45 полицейских, 12 единиц техники полиции, 10 спасателей, 2 единицы техники МЧС и волонтеры. По итогам начавшейся проверки представители примут обоснованное процессуальное решение.

Напомним, что в январе этого года в горах Северного Урала потерялись две туристки. Одна из них погибла, вторая – лишилась ступней из-за обморожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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