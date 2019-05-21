За день в мэрию Екатеринбурга поступило 2,5 тысячи предложений по месту строительства храма святой Екатерины

В мэрию Екатеринбурга поступило 2,5 тысячи предложений по месту строительства храма святой Екатерины. При этом о сборе альтернативных скверу у Драмтеатра вариантов объявили только сутки назад.

– На данный момент мы обрабатываем обращения горожан. Пока рассмотрели менее 100 вариантов. Составляем список предложений, – уточнила пресс-секретарь администрации города Виктории Мкртчян.

Сбор предложений продлится еще 9 дней. Их можно направить в администрацию через электронную приемную на официальном сайте мэрии.

Ранее стало известно, что правительство области планирует рассмотреть не менее четырех вариантов. Среди них: акватория городского пруда, сквер у «Динамо», а также недостроенные гостиница и деловой центр – у цирка и рядом с «Ельцин-центром» соответственно.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев пояснил, что возможные варианты включат в социальный опрос населения города. Эту меру приняли после стихийного протеста против строительства храма в сквере, который начался в начале прошлой недели – 13 мая, из-за установки забора на месте стройки, и продлился вплоть до воскресенья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

За этот период задержали свыше 100 участников акции. В сквере работали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. 20 мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что ограду следует убрать, так как она стала причиной раздора. Идею также поддержали инициаторы строительства – Фонд Святой Екатерины. 21 мая забор демонтировали.

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