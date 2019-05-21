«Требую 1 рубль компенсации»: бывший директор цирка Екатеринбурга Марчевский судится из-за своего увольнения

Служители Фемиды сегодня вновь вернулись к конфликту между «Росгосцирком» и бывшим директором екатеринбургского цирка Анатолием Марчевским. Еще в октябре прошлого года «Росгосцирк» отозвал у него доверенность на руководство из-за затянувшегося ремонта здания и нарушений пожарной безопасности, обнаруженных сотрудниками МЧС, что могло привести к закрытию заведения.

Сам Анатолий Павлович объяснял ситуацию недостаточным финансированием, которое выделял «Росгосцирк» уральскому филиалу. Ну а в феврале его уволили окончательно.

Анатолий Марчевский пришел в суд в приподнятном настроении.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий Марчевский руководил цирком Екатеринбурга 24 года и подал иск в Ленинский районный суд с требованием восстановить его в должности директора-художественного руководителя. Первое заседание по иску прошло сегодня. На него явился и сам Марчевский. Кстати, Анатолий Павлович требует не только восстановления в должности, но и компенсации морального вреда. Правда, небольшой - размером всего в один рубль.

– Я не жажду обогащения, – заявил Марчевский. – Это чисто формальная вещь. По процедуре нужно требовать моральную компенсацию. От нее можно отказаться, а можно просто условную сумму назвать. Я не жажду материальной компенсации, но я хочу, чтобы было справедливое решение.

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