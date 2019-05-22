Финал кубка России «Урал» - «Локомотив»: прямая трансляция

Добрый вечер дорогие любители футбола. Сегодня в Самаре пройдет финал Кубка России, в котором сойдутся екатеринбургский «Урал» и столичный «Локомотив».

ЧТО ДАСТ КОМАНДАМ ПОБЕДА В ФИНАЛЕ?

Коллективы прекрасно знакомы друг с другом: именно эти клубы играли в финале два года назад (победа «Локомотива» 2:0 – прим.ред.), а в минувшие выходные команды сыграли вничью – 2:2.

Без всяких сомнений этот матч будет держать нас в постоянном напряжении. «Железнодорожники», скорее всего, обозлились на «шмелей» за нежданную потерю очков, которая обернулась для них третьим местом в чемпионате. Если подопечные Юрия Семина не смогут выиграть серебро, то начнут участие в Лиге Чемпионов УЕФА не с групповой стадии, а с квалификации.

У «Урала» ситуация иная. Команда практически обеспечила себе прописку в РФПЛ на следующий сезон, но благодаря победе в Кубке может впервые в своей новейшей истории сыграть в еврокубках. Обладатель трофея получит право выступать во втором по значимости турнире Старого Света – Лиге Европы.

В 2017 году финал Кубка России проходил в Сочи. Тогда сильнее оказалась столичная команда. Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Однако, если победа вновь окажется за «Локомотивом», то это право перейдет к команде, занявшей шестое место в чемпионате страны. Речь идет о тульском «Арсенале», который, к слову, проиграл путевку финал все тому же «Уралу». Иными словами, для москвичей Кубок уже не представляет особой значимости помимо престижа клуба.

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В эти минуты корреспондент «КП» находится на стадионе «Самара Арена», где еще не так давно играли команды ЧМ-2018. Следите за этим матчем в нашей компании.