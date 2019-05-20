2019-05-20T17:01:07+03:00
Общество

«Школьников готовят к худшему»: в 156 свердловских пунктах ЕГЭ установили камеры для видеотрансляций

За 99% будут наблюдать в режиме онлайн
Маргарита МАХОНИНА
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Всего в регионе 203 пункта проведения ЕГЭВсего в регионе 203 пункта проведения ЕГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из 203 пунктов проведения ЕГЭ Свердловской области, в 156 установили камеры для видеотрансляций. Оборудование может фиксировать чрезвычайные ситуации, такие как пожар, драку или странное поведение, и уведомлять об этом службы, а также распознавать лица. Его поставили «Ростелеком». После ЕГЭ камеры передадут в собственность школам.

– Видеонаблюдение стоит на каждом участке. На 20 пунктах идет обычная запись, а из остальных 1,5 тысячах аудиторий – трансляции. Это 99%, – подчеркнула начальник отдела аттестации минобразования и молодежной политики региона Татьяна Умнова. – Во время экзамена доступ к ним закроют – смотреть можно только наблюдателям, которые записываются и проходят аккредитацию в министерстве. Сегодня у нас 5000 добровольцев – они пройдут дистанционную подготовку и будут следить за школьниками лично и онлайн.

Оборудование поможет предотвращать драки и пожары, а также будет распознавать лица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборудование поможет предотвращать драки и пожары, а также будет распознавать лицаФото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех 44-х школах-пунктах ЕГЭ Екатеринбурга установили программные комплексы на базе WEB- и IP-камер. Последние полностью охватывают аудиторию, и обеспечат картинку высокого качества. Школьники уже не надеются списать.

– Это невозможно. Учителя готовят нас к самому худшему, – рассказала одиннадцатиклассница Мария Рыжкова «КП»-Екатеринбург. – Гаджеты заметят на металлодетекторе, а бумажные шпаргалки – на камере. Можно, конечно, попытаться уйти в уборную, но там не успеешь подготовиться. Одноклассники думали пронести телефон в обуви, но его можно раздавить и остаться ни с чем. Кроме того, можно наделать ошибок из-за волнения.

Школьники не надеются списать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники не надеются списатьФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в ЕГЭ-2019 примут участие 18 766 детей региона. Помимо видеонаблюдения, они столкнуться с проверкой документов – при входе в пункт и в аудиторию. Также их просканируют металлоискателем, но без личного досмотра. Экзаменационные материалы распечатывают в день ЕГЭ при учащихся.

– Конечно, они могут покидать аудиторию на неограниченное количество времени без заданий, черновиков или бланков. Это их выбор – сколько времени они уделят экзамену. Однако вряд ли это поможет кому-то списать, – заключила Умнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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