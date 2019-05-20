2019-05-20T12:28:38+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге одновременно начнется ремонт трех мостов: публикуем изменения в маршрутах общественного транспорта

Новые схемы движения вступят в силу уже сегодня и будут действовать вплоть до осени
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Рабочие заменят деформационные швы, гидроизоляционный защитный слой и асфальтобетонное покрытиеРабочие заменят деформационные швы, гидроизоляционный защитный слой и асфальтобетонное покрытиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на то, что Екатеринбург до сих пор частенько заливает дождями и засыпает снегом, люди надеются, что летом все же им удастся погреться. Однако в столь долгожданный сезон горожан ждет новое испытание - очередной транспортный коллапс. Подрядчики будут ремонтировать сразу три моста.

Ремонты мостов затянутся на все лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонты мостов затянутся на все летоФото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 мая начнутся работы на Малышевском путепроводе. До 16 июля подрядчики закроют половину моста в направлении центра и заезд с Егоршинского подхода. Затем, до 16 сентября, будет перекрыто движение на ЖБИ. На время ремонта проезжую часть сузят до одной полосы в каждую сторону.

Движение трамваев по Малышевскому мосту не изменится. А вот маршруты иного транспорта - да. Автобус № 27 в направлении центра пойдет по Новгородцевой, Дублеру Сибирского тракта, Комсомольской, Библиотечной, Мира и далее по маршруту. Временно отменят остановки Новгородцевой, Развилки, Комсомольская и введут остановку «Уралобувь».

Изменения схем движения коснутся только автобусов и машруток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменения схем движения коснутся только автобусов и машрутокФото: Алексей БУЛАТОВ

- Маршрутки № 033 в направлении к УрФУ направят по Егоршинскому проезду, Дублеру Сибирского тракта, Комсомольской, Библиотечной и Мира. Временно отменена остановка Комсомольская и вводится остановка «Уралобувь», - рассказали в мэрии. - Внимание! Маршруты №27 и №033 будут следовать по данным схемам на первом этапе ремонта - с 20 мая по 16 июля.

С 1 июня по 1 июля запланирован ремонт Макаровского моста. Для этого подрядчики перекроют улицу Челюскинцев от Бориса Ельцина до Николая Никонова, а также Гражданскую от дома № 11 до Челюскинцев.

На период ограничений проезжие части сузят до одной полосы в каждую сторону Фото: Алексей БУЛАТОВ

На период ограничений проезжие части сузят до одной полосы в каждую сторонуФото: Алексей БУЛАТОВ

Со второго июня по 21 августа специалисты зайдут на мост по улице Смазчиков. До середины июля здесь будет закрыто направление в сторону Пионерского, а затем - в сторону железнодорожного вокзала. На период ограничений для транспорта оставят по одной полосе в каждую сторону.

Помимо этого, в ночь с 1 на 2 июня пройдут статические и динамические испытания моста по улице Комсомольской. В связи с чем будет закрыто движение транспорта по большому путепроводу «у Калины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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