2019-05-20T09:53:16+03:00
Общество

Екатеринбуржцу, которому за спасение детей подарили огнетушитель, назначили условный срок

Геворг Аветесян оказался фигурантом уголовного дела об избиении мужчины
Олег Галимов
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За спасение детей Геворгу вручили огнетушительЗа спасение детей Геворгу вручили огнетушитель
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В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю Геворгу Аветисяну, который в начале этого года спас из пожара троих детей. Как выяснилось, герой оказался фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, 8 сентября 2018 года Аветисян и его друг Червони Оглы жестоко избили мужчину на улице Советских женщин.

- Произошел словесный конфликт, в результате которого у Аветисяна и Оглы возник преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. - Реализуя возникший преступный умысел, Аветисян взял кирпич и нанес потерпевшему удар в область плеча. Последний пытаясь избежать нанесения ему телесных повреждений, пробежал к дому по ул. Гризодубовой, но Аветисян и Оглы догнали мужчину.

У Геворга Аветисяна есть жена и трое детей. Фото: соцсети

У Геворга Аветисяна есть жена и трое детей. Фото: соцсети

Оглы нанес потерпевшему 6 ударов ногой в живот и грудь, а Аветисян около 10 ударов по спине и туловищу. Позже у мужчины диагностировали перелом 11 ребра слева с повреждением легкого и скоплением воздуха в левой плевральной полости, которая является опасной для жизни, и квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Подсудимые в ходе предварительного и судебного следствия свою вину признали частично. Суд назначил Червони Оглы 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Геворгу Аветисяну, учитывая активную общественную позицию после совершения преступления, - наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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