2019-05-20T07:38:51+03:00
Общество

«Тогда я с тобой в номере играть не буду: «Уральские пельмени» поссорились из-за строительства Храма-на-Драме

Актеры даже отказывались играть в номерах с коллегами, чья точка зрения не совпадает с их собственной
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На репетициях стали возникать конфликтыНа репетициях стали возникать конфликтыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Недельный спор в Екатеринбурге, что же должно быть возле Драмтеатра - зеленый сквер или новый храм - с шумом прокатился не только по уральской столице, но и далеко за ее пределами.

Сам же город раскололся на два лагеря. Коснулось это и шоу-команды «Уральские пельмени». Часть артистов выступает за сохранение парка, другие же ратуют за строительство обители. Казалось бы, у каждого свое мнение, но эти разногласия стали негативно сказываться на творческом процессе юмористов.

- Репетиции прерывались громкими спорами: «Я за это, а я за то!», «Тогда я с тобой в номере играть не буду, бубубу» - вот такие диалоги. Целую неделю я общалась практически со всеми участниками этой истории. С теми, кто за храм и теми, кто за сквер. Внимательно всех слушала, уточняла, раздумывала. Скажу больше. Мне было важно увидеть и прочувствовать, что там происходит, о чем поют горожане, - написала Юлия Михалкова в Instagram.

Для этого участница «Уральских пельменей» оделась понеприметнее и отправилась в один из вечеров на митинг.

- Что я поняла? В этой громкой и поучительной для всех истории сплелось всё, что только можно. Цифры, факты, настойчивость, воля, смех, отчаяние, волнение, холодный расчет и горячность. К большому сожалению, я не увидела лишь одного. Я не увидела Любви. Не почувствовала ее. Но ведь Любовь - это самое главное, основа основ, - добавила артистка. - Не в этом ли ответ на вопрос, почему всё произошло так, как произошло? Не в этом ли причина, что вместо диалога все это время было два монолога?

ИСТОЧНИК KP.RU

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