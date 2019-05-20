Погибли пять человек: в Алапаевске легковушка упала с моста

В Алапаевске в страшном ДТП погибли сразу пять человек. На подъезде к деревне Ермаки водитель "пятерки" Жигули не справился с управлением, в результате чего машина ушла в занос и врезалась в бетонное ограждение.

Однако даже столь мощное препятствие не остановило отечественную легковушку - ВАЗ перелетел через забор моста и рухнул на землю.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Инспекторы ГИБДД установили, что стаж вождения водителя составляет 1 год. За это время один раз попадался на нарушении ПДД. Был ли водитель трезв, поможет установить судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии погибли 37-летний водитель и четверо пассажиров, среди которых был и его 14-летний сын.

В настоящее время ведется доследственная проверка. Устанавливаются точные обстоятельства и причины происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.