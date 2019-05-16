«Простые люди, только ответственнее»: в Екатеринбурге открылась фотовыставка в честь 25­-летия Заксобрания региона

Законодательному собранию Свердловской области 25 лет. В честь этого в историческом парке «Россия моя история» открылась фотовыставка, в рамках которой состоялась презентация книги о парламенте.

Мы хотели бы, чтобы посетители выставки увидели, как в самые сложные периоды истории Свердловской области депутаты находили пути решения проблем, принимали законы, которые работали на развитие региона, отметила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Эта выставка ретроспектива новейшей истории Свердловской области, частью которой стало Законодательное собрание. За 25 лет было избрано 224 депутата, это 7 созывов, и всегда это были люди, которые понимали тонкости экономики, знали нужды людей и делали все, чтобы росло качество жизни наших граждан.

Посетителями презентации стали депутаты разных созывов, студенты Свердловского областного медицинского колледжа и гости парка. Их, в том числе, приветствовала исполняющая обязанности министра культуры региона Галина Головина.

В мероприятии приняли участие депутаты разных созывов. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Депутаты это люди с живым лицом, простые, которые живут рядом с нами. Может быть, немного с большей ответственностью, чем каждый из жителей. И история, которая написана в фотографиях, очень важна для принятия законодательного органа, ведь бытует мнение, что он оторван от жизни, сказал заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников.

Снимки показывают работу депутатов всех семи созывов. Участникам торжественного открытия выставки подарили книги, а председатель Заксобрания Людмила Бабушкина провела автограф-сессию. Предисловие к книге написали председатель Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, полпред по УрФО Николай Цуканов и губернатор региона Евгений Куйвашев.

Так в необычных формах можно рассказать про нашу работу. На фото депутаты показаны в необычных ракурсах порой веселые или задумчивые, но всегда вместе, несмотря на возраст или политическую ориентацию, подчеркнул вице-председатель Заксобрания региона Виктор Шептий.

Экспозиция будет работать до 19 мая. Она впервые станет частью акции «Ночь музеев» в Свердловской области.