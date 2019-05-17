Четверть века на страже интересов уральцев: как работает парламент в Свердловской области

О выполнении задач президента, работе депутатов и проблемах жителей области рассказала председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

ДЕПУТАТЫ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАРОДОМ

Людмила Валентиновна, Законодательному собранию Свердловской области исполняется 25 лет. Расскажите, для чего был создан этот орган региональной власти. И какие сегодня цели и задачи ставятся перед депутатами?

В 1993 году была принята Конституция Российской Федерации, в соответствии с которой субъекты получили полномочия по формированию региональных органов власти. В том же году состоялись выборы депутатов Областной Думы. Они одними из первых в стране приняли Устав Свердловской области. На основе этого документа сформирована вся система органов государственной власти нашего региона, создано бюджетное законодательство, организован контроль над исполнением областных законов.

Если говорить о цели создания региональных парламентов, я всегда привожу такой пример: в современных городах, в мегаполисах управлять транспортными потоками без правил невозможно. Так и в современном обществе невозможно развитие экономики, социальной сферы без регионального законодательства.

Масштабные задачи перед депутатским корпусом поставил президент России Владимир Путин. Это создание на региональном уровне механизмов для эффективной реализации национальных проектов, их, напомню, 12. А также депутатский контроль, взаимодействие с исполнительными органами власти, чтобы выполнение было не в отчетах, чтобы жители Свердловской области на себе почувствовали результаты этой большой работы.

Ежегодный отчет губернатора Свердловской области о деятельности правительства. Фото: Станислав МИШЕНЬКИН

Как будете отмечать юбилей Законодательного собрания?

Главная задача комплекса юбилейных мероприятий подвести итоги деятельности парламента за четверть века, вспомнить важные исторические вехи, обсудить современные проблемы и планы на будущее. Поэтому в мероприятия Законодательного собрания активно вовлечены исполнительные органы власти, администрации и думы муниципальных образований, научная общественность, жители Свердловской области.

В марте состоялась научно-практическая конференция «Роль регионального законодательства в развитии Свердловской области». В течение всего юбилейного года депутаты проводят «Уроки парламентаризма» в школах, профессиональных и высших учебных заведениях. Также до конца года в здании Законодательного собрания будут проходить Дни муниципальных образований, на которых муниципалитеты не только представляют свои достижения, показывают продукцию предприятий, но и обсуждают перспективы развития, возможные пути решения муниципальных проблем. Уже состоялись презентации КаменскаУральского, Невьянска и Заречного. Буквально на следующей неделе пройдет День Кушвинского городского округа, затем Ирбита, Серова, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Богдановича и в декабре Екатеринбурга.

И, конечно, сегодня мы принимаем гостей на торжественном мероприятии, где депутатов всех созывов будет приветствовать полномочный представитель президента в УрФО Н. Н. Цуканов, губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, председатели законодательных собраний субъектов Российской Федерации, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций.

Депутаты принимают активное участие в работе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Фото: Станислав МИШЕНЬКИН

ВСЕГДА НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ

Как строится рабочий график депутата? Пришли проголосовали, разбежались или вы, как простые работяги, приходите на работу к 9 утра, потом в 18 часов домой?

Как вы знаете, из 50 депутатов Законодательного собрания 30 работают на профессиональной основе, получают заработную плату, а 20 на неосвобожденной основе, являются руководителями крупных предприятий, бизнес структур, работниками различных учреждений. Поэтому первая часть, конечно, ежедневно приходит на работу в парламент, и раньше 9 часов. Многие депутаты, особенно те, кто представляет отдаленные территории, выезжают в муниципалитеты, встречаются с людьми, решают проблемы на местах, участвуют в мероприятиях. Работа в выходные и праздничные дни для депутатов норма. Все депутаты работают в комитетах, комиссиях, рабочих группах. Подготовка законопроектов, обсуждение инициатив исполнительных органов власти это большая работа, которую необходимо провести до основного заседания. Она не видна широкой общественности, но без нее невозможен законотворческий процесс.

ГЛАВНАЯ ОЦЕНКА ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Есть какието критерии оценки деятельности депутатов? И применяют ли к ним дисциплинарные взыскания?

Единственный критерий оценки деятельности депутата доверие избирателей. Если депутат постоянно на связи с людьми, видит их проблемы, решает как отдельные вопросы по индивидуальным обращениям, так и системные вопросы, тогда люди голосуют за него снова. У нас есть депутаты, которые избираются 5, 6го созывов, это высокая оценка депутатской деятельности.

ЖАЛУЮТСЯ МАЛО БОЛЬШЕ ПРЕДЛАГАЮТ

Прием населения это вообще ваша прямая обязанность, прописанная в должностной инструкции, или все по желанию? С какими вопросами обращаются люди? И ведется ли какаято статистика эффективности?

Федеральное и региональное законодательство определяют, что депутат регулярно осуществляет работу с избирателями на территории своего избирательного округа. На сайте Законодательного собрания мы создали целый раздел, он так и называется «Обращения граждан». В нем ежеквартально размещаются итоги работы с обращениями граждан. Мы постарались сделать его максимально информативным, понятным любому гражданину, активно используются графики и диаграммы. Можно увидеть активность тех или иных территорий, как меняется актуальность вопросов, с которыми граждане обращаются к депутатам, как меняется форма обращений.

Например, в первом квартале 2019 года поступило 319 обращений, жалоб из них 40. Это говорит о том, что люди доверяют депутатскому корпусу, приходят за решением тех или иных вопросов. Если говорить о тематике обращений, то реформирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами вернуло на первый план тему ЖКХ, хотя последние годы она уходила из первой пятерки. На втором месте вопросы экономического характера: градостроительства, транспорта, налогооблажения.

Такая статистика нам нужна, чтобы понять, что волнует граждан в большей степени. Ответы избиратели получают лично, в удобной для них форме.

Людмила Бабушкина проводит прием граждан в Камышловском муниципальном районе. Фото: Станислав МИШЕНЬКИН

ДОСТИЖЕНИЙ МНОГО

Какие главные достижения вы можете привести в работе Законодательного собрания? Может быть, удалось решить какието глобальные вопросы?

И достижений, и решенных глобальных вопросов за 25 лет законодательной власти Свердловской области множество. Чтобы наш регион сохранил статус крупнейшего индустриального субъекта Российский Федерации, депутаты одними из первых в стране приняли законы «О государственной научно-технической политике Свердловской области» и «О промышленной политике». Следующим шагом стали законы «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности» и «Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве».

Государственная политика Свердловской области была и остается социально ориентированной. Депутаты всех созывов работали над созданием и совершенствованием социальных законов. Их несколько десятков за 25 лет. Назову ключевые: «О социальной политике в Свердловской области», «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», «О защите прав ребенка в Свердловской области», «О предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан», «О ветеранах в Свердловской области», «О знаке За заслуги в ветеранском движении» и многие другие.

Мы всегда оперативно реагируем на возникновение проблем. Так, с появлением категории граждан обманутые дольщики, был принят закон «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах». И он, как и все законы, постоянно актуализируется, чтобы защитить каждого, кто пострадал от деятельности недобросовестных застройщиков.

Таких примеров можно приводить много, и не только по проблемным ситуациям, но и по положительным моментам. Когда президент России принял решение о выплате материнского капитала, у нас в Свердловской области был принят закон о региональном материнском (семейном) капитале, а также законы о поддержке детей-сирот и многодетных семей.

КАЖДЫЙ ГУБЕРНАТОР УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Как выстраивается работа Законодательного собрания с нынешним главой региона? Изменилось ли что-то во взаимодействии по сравнению с предыдущими губернаторами?

У каждого губернатора свое видение региональной политики и свой стиль работы. Евгений Владимирович Куйвашев умный и смелый руководитель, его решения глобальные и перспективные. Проведение матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, заявки на проведение международной универсальной выставки «ЭКСПО», международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» способствовали привлечению инвестиций в Свердловскую область, росту экономики нашего региона.

24 апреля 2019 года в рамках работы Совета законодателей Российской Федерации мы встречались с президентом России. Одной из важных тем, поднятых президентом, стала реализация национальных проектов и парламентский контроль это направление совместной работы с исполнительными органами власти. Двадцатипятилетие законодательной власти в Свердловской области это не завершение работы. Нам предстоит разработать эффективные механизмы создания новых точек роста экономики региона, формирования современных стандартов жизни людей.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя Комитета по социальной политике Евгений Геннадьевич ЗЯБЛИЦЕВ:

- Законодательное собрание – это связующий орган между обществом и властью. Депутаты постоянно работают с населением и знают о проблемах, которые нужно решать на законодательном уровне. Я сам постоянно встречаюсь с инвалидами, пенсионерами, учениками школ и держу руку, вижу, чем им помочь. Мы регулярно общаемся с нашими коллегами из Госдумы и часть вопросом решаем с ними.

Уникальность Заксобрания Свердловской области в том, что мы являемся первопроходцами по стране в принятии ряда социальных законов. Это касается, например, выплат отдельным социальным группам. На это у области есть деньги, поэтому помогаем людям.

Что касается проблем: большая часть - связана с ЖКХ. В конце прошлого века этими вопросами вообще мало кто занимался. Теперь работают управляющие компании, но их цель заработать. Поэтому приходится постоянно обращаться в суды за перерасчетами. Часть УК идет на диалог, и вопросы удается решать в досудебном порядке. На втором месте – оптимизация здравоохранения. Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь. По каждому такому запросу стараюсь оказать помощь. И третье – качество услуг на потребительском рынке, здесь тоже каждый случай приходится рассматривать отдельно. Чаще всего удается решить в нашу пользу.