За три дня до решающей битвы: «Урал» на своем поле упустил победу в матче с «Локомотивом»

В Екатеринбурге завершился матч 29 тура чемпионата России по футболу, в котором местный «Урал» принимал московский «Локомотив». Этот матч без всяких сомнений стоит назвать генеральной репетицией финала Кубка России – уже 22 мая команды сразятся за трофей в Самаре.

Примечательно, что именно «Урал» и «Локомотив» бились за трофей два года назад – тогда сильнее оказались «железнодорожники». Главной интригой этой встречи был вопрос: сумеют ли «шмели» дать бой чемпиону прошлого сезона или же сэкономят силы и будут держать в голове уже матч за Кубок?

«Локомотив» не стал долго ходить вокруг да около и с первых же минут устремился к воротам Ярослава Годзюра, но обилие угловых не позволило создать по-настоящему опасных моментов.

Но как говорится, одним стандартные положения на пользу, а другим – во вред. Гости открыли счет после подачи Рифата Жемалетдинова на Антона Миранчука, который в одно касание переправил мяч в дальний угол ворот.

К удивлению многих это никак не повлияло активность «Урала» в атаке, а скорее даже улучшило показатели у чужих ворот. Отыграться хозяевам позволил гол Андрея Панюкова на 39-й минуте после блестящего паса от Эрика Бикфалви. Форвард с нескольких метров буквально расстрелял оставшегося в одиночку Маринато Гильерме.

На второй тайм «Локомотив» вышел, словно вспоминая пропущенный мяч, за что сразу же получил второй. Эрик Бикфалви пробил головой после подачи с фланга - Гильерме справился, но первым на добивании оказался Отман Эль-Кабир. Полузащитник отправил мяч в сетку практически с нулевого угла и вывел свою команду вперед.

«Урал» сумел дать бой именитому сопернику из Москвы и будет биться за Кубок России. Победа в турнире обеспечит «шмелям» выход в еврокубки. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Завершить победой над именитым соперником последний в этом сезоне домашний матч «Уралу» помешала нерасторопность и несдержанность собственных защитников. Сначала Жемалтединова сбили в штрафной, а Миранчук сравнял счет, реализуя пенальти. Затем сдали нервы у Стефана Страндберга, который получил вторую желтую карточку за фол на Федоре Смолове.

Как итог – 2:2. Чем не отличная репетиция финала Кубка России?