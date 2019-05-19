Под Екатеринбургом школьник разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

Трагические новости пришли из Нижнесергинского района: в поселке Атиг погиб 12-летний мальчик. По данным УГИБДД по Свердловской области, ребенок решил прокатить отца на квадроцикле в поле, но не справился с управлением и опрокинул вездеход. От полученных травм ребенок скончался.

Мальчик не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Все произошло днем 18 мая.

- После получения информации о происшествии, в поселок Атиг незамедлительно выехали автоинспекторы, а также временно исполняющий обязанности Нижнесергинской полиции Евгений Русинов, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области. — Уже на месте сотрудниками полиции было установлено, что погибший мальчик вместе со своим отцом приехал из Екатеринбурга к родственникам. Катались на квадроцикле в поле, сначала управлял отец, потом он передал управление своему сыну, сам отец при этом также находился на квадроцикле.

Шлем ребенка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В полиции отметили, что мальчик находился в шлеме, а квадроцикл принадлежит его отцу. После падения ребенок некоторое время был жив, но врачи «скорой» уже ничем не могли ему помочь.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция обращается к взрослым, родителям с просьбой не совершать подобных необдуманных поступков, которые могут закончиться трагически. Не допускайте детей и подростков к управлению транспортными средствами. Запрещено передавать право управления источником повышенной опасности несовершеннолетнему, у которого отсутствует право на управление транспортным средством, навыки управления, - добавили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.