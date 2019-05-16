«Погиб участковый, его жена и сын»: на Урале КАМАЗ влетел в легковушку на светофоре

В четверг, 16 мая, под Нижними Сергами произошло страшное ДТП, в котором погиб 38-летний участковый уполномоченный полиции города Красноуфимска Дмитрий Никитин, его супруга и 12-летний сын.

Силовик вез жену и ребенка в больницу Екатеринбурга. На 238-ом километре дороги «Пермь-Екатеринбург» шли ремонтные работы. Дмитрий остановился на светофоре перед ограждениями. А уже спустя несколько секунд в его машину на полном ходу врезался КАМАЗ. Досталось и впереди стоящему автомобилю УАЗ.

От удара УАЗ отбросило в кювет. Фото: В.Н.Горелых

- Старший лейтенант полиции находился за рулем личного автомобиля Лада Гранта. Он был на выходном дне и без форменного обмундирования, - рассказывает руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. – По одной из версий водитель грузовика, возможно, отвлекся на мгновение и допустил столкновение с впереди находившимися транспортными средствами.

От мощного удара УАЗ отлетел в кювет. А легковушку, в которой находилась семья Дмитрия в буквальном смысле раздавило. Все трое погибли на месте. Серьезные травмы получила и 54-летняя пассажирка УАЗа. Женщину доставили на «скорой» в ближайшую больницу.

Автомобиль Дмитрия раздавило. Фото: В.Н.Горелых

- Чтобы извлечь тела из искореженной Лады, инспекторам ДПС пришлось вызывать спасателей. Выражаем искренние слова соболезнования всем, кто знал погибших, - добавляет Валерий Горелых.

По его данным, в связи с аварией, унесшей жизни трех человек, из Екатеринбурга по месту жительства семьи полицейского выехали психологи ГУ МВД области, чтобы в эту трудную минуту поддержать родных и близких своего коллеги. Руководством Красноуфимского ОВД принято решение об оказании помощи в организации похорон.