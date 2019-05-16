2019-05-16T11:39:28+03:00
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин: «Мы готовы помочь с озеленением Екатеринбурга»

Губернатор Свердловской области поднял вопрос природных зон в Екатеринбурге на фоне протестов строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра
Олег Галимов
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Андрей Козицын и Игорь Алтушкин на встрече с губернатором Куйвашевым. Фото: Департамент информационной политикиАндрей Козицын и Игорь Алтушкин на встрече с губернатором Куйвашевым. Фото: Департамент информационной политики
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Пока в сквере у екатеринбургского Драмтеатра продолжается установка бетонного забора, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание посвященное строительству парков в уральской столице. В числе главных участников встречи были мэр Александр Высокинский и глава РМК Игорь Алтушкин.

Все это на фоне несанкционированных акций против строительства храма Святой Екатерины.

- Работа действительно идет активно. В этом году мы планируем семь скверов, которые будут сделаны ко Дню города. Мы планируем посадку около двух тысяч деревьев дополнительно, 4,5 тысячи кустарников. Еще 57 тысяч квадратных метров газонов дополнительно будут сделаны, и цветники – около 1,3 тысячи квадратных метров. Фактически, это увеличение работ более чем в два раза, - заявил Александр Высокинский.

Вчера противники храма устроили акцию с фонариками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера противники храма устроили акцию с фонарикамиФото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь глава региона подчеркнул, что Фонд Святой Екатерины должен взять повышенные обязательства по озеленению города.

- Конечно же, надо внимательным образом над этим работать. Тем более сегодня в свете происходящих событий видно, что у людей есть потребность в этом, - отметил Куйвашев. - Я имею в виду людей, которые вышли защищать озеленение города в связи со строительством собора Святой Екатерины

На замечания губернатора ответил и Игорь Алтушкин, который выразил готовность помочь с озеленением центра Екатеринбурга.

- Мы готовы обеспечить проекты благоустройства материалами, лесоматериалами, саженцами, чтобы и сами горожане приняли непосредственное участие в тех районах, где они живут. Мы и Фонд Святой Екатерины будем участвовать, помогать, чтобы это было общим делом, сказал Игорь Алтушкин.

У полиции явно появилась новая тактика - выталкивать людей из сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

У полиции явно появилась новая тактика - выталкивать людей из сквераФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что по предварительной информации, минувшей ночью в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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