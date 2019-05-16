2019-05-16T07:29:23+03:00
Происшествия

Водитель уснул: на Урале в кювет рухнула пассажирская маршрутка, ехавшая из Уфы в Екатеринбург

В момент ДТП в салоне находились 12 человек
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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Госавтоинспекция Свердловской области выясняет обстоятельства серьезнейшей аварии, произошедшей на Пермском тракте.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

ЧП случилось сегодня ранним утром на 295 километре трассы. Пассажирский микроавтобус «Форд Транзит» сначала выехал на встречную полосу, затем на обочину, а после опрокинулся в кювет. В момент ДТП в салоне находились 13 человек: водитель и 12 пассажиров.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП 8 человек доставлены в больницу для осмотра, все они получили легкие травмы. Водитель травм не получил, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По предварительной информации, водитель во время движения уснул за рулем. Автоинспекторы уточнили, что микроавтобус ехал из Уфы в Екатеринбург, при этом не являлся рейсовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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