Жители Екатеринбурга в одном из дворов обнаружили гуляющую рысь

Екатеринбуржцы, живущие на улице Азина сегодня совершенно случайно обнаружили, что их соседом является опасный и крупный хищник. Утром во дворе одного из домов люди наткнулись на свободно разгуливающую рысь.

- Сосед сфотографировал. Мимо дети в садик, в школу торопятся. Оказалось, живет она рядом в пятиэтажке у мужика и просто убежала, - рассказала одна из местных жительниц Татьяна. - Нашли хозяина, сообщили и он ее домой загнал.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Выяснилось, что кроме рыси у мужчины есть и другие питомцы. На резонный вопрос, как он не заметил отсутствия такого крупного животного, мужчина отвечать не стал.

Однако кроме своей безопасности, жильцы также переживают и за большую кошку. По мнению людей, шерсть у рыси блеклая, а само животное выглядит худым и истощенным.