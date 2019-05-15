2019-05-15T10:14:01+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга в одном из дворов обнаружили гуляющую рысь

Оказалось, животное сбежало из квартиры хозяина, а тот даже не заметил
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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Екатеринбуржцы, живущие на улице Азина сегодня совершенно случайно обнаружили, что их соседом является опасный и крупный хищник. Утром во дворе одного из домов люди наткнулись на свободно разгуливающую рысь.

- Сосед сфотографировал. Мимо дети в садик, в школу торопятся. Оказалось, живет она рядом в пятиэтажке у мужика и просто убежала, - рассказала одна из местных жительниц Татьяна. - Нашли хозяина, сообщили и он ее домой загнал.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Выяснилось, что кроме рыси у мужчины есть и другие питомцы. На резонный вопрос, как он не заметил отсутствия такого крупного животного, мужчина отвечать не стал.

Однако кроме своей безопасности, жильцы также переживают и за большую кошку. По мнению людей, шерсть у рыси блеклая, а само животное выглядит худым и истощенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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