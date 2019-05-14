Защитник «Урала» попал в расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на предстоящие игры отборочного цикла на Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипром. До этого наша дружина сыграла с бельгийцами (1:3) и уверено обыграла команду Казахстана (4:0).

В расширенном списке нашлось место и для 25-летнего правого защитника «Урала» Михаила Меркулова, который в этом сезоне достойно выглядит на своей позиции.

Фото: РФС

Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал» Тула»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва)

Меркулов в матче против московского «Спартака». Фото: ФК «Урал»

В «Урале» отметили, что радоваться преждевременно. Лишь на следующей неделе станет известно, попал ли Меркулов в окончательную заявку.

- Новость застала Михаила в самолете перед вылетом Калугу на кубковый матч с тульским «Арсеналом, - рассказал «КП» пресс-секретарь клуба Никита Медведевских. – Будем радоваться за нашего футболиста, если он попадет в окончательный состав сборной России.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов добавил, что постоянно следит за прогрессом футболистов и в изначальном виде расширенный список был еще больше.