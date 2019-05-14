«Молимся дома и в приходах»: Екатеринбургская епархия перенесла молебен в сквере у театра драмы

Екатеринбургская епархия решила перенести молебен в сквере у драмтеатра, где в ночь с 13 по 14 мая прошла протестная акция против строительства храма Святой Екатерины. Ранее протоиерей Храма-на-Крови Максим Миняйло заявлял, что молебен не приведет к новым столкновениям. Однако епархия все же изменила мнение.

– Главная наша задача сегодня – сохранить мир, спокойствие и взаимопонимание в обществе. Поэтому приняли мудро решение о переносе молебна. Тем не менее, православные горожане продолжают молиться в приходах и дома, – пояснила руководитель пресс-службы епархии города Анжела Тамбова. – Молитва, в том числе, нужна, чтобы зарубцевать моральные раны, которые вчера получили люди.

Анжела Тамбова уточнила, что пока епархия не приняла окончательное решение по дате проведения молебна. По предварительной информации, его перенесли на четверг. На вопрос корреспондента «КП»-Екатеринбург о том, будут ли акцию согласовывать с администрацией города, в епархии сказали, что совершат «все необходимые процедуры».

Храм или сквер: за и против 00:00 00:00

Напомним, стихийная акция в сквере у драмтеатра длилась более 8 часов. Она началась вечером 13 мая и завершилась только к утру 14. В качестве сторонников строительства храма выступили, в том числе, бойцы, которые противостояли общественникам и горожанам. Во время конфликта полиция города задержала двух человек: участники распыляли перцовые баллончики, кидали в толпу тяжелые предметы и пластиковые бутылки.

14 мая губернатор региона Евгений Куйвашев решил провести брифинг для участников конфликта. О том, поможет ли это наладить диалог между сторонами, можно прочесть в нашей онлайн-трансляции.

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Фотохроника противостояния: как в Екатеринбурге конфликтовали сторонники сквера и храма. "КП"-Екатеринбург подробно писал о стихийной акции в сквере у драмтеатра.