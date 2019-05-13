В плену у воды: почему Екатеринбург топит после каждого ливня?

Каждый сильный ливень на протяжении многих лет оборачивается для жителей Екатеринбурга настоящей трагедией – улицы уходят под воду не только на окраинах, но и в центре уральской столицы.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Очередная проверка на прочность для горожан пришлась в аккурат на 9 мая, когда в Екатеринбурга пришла первая гроза с сильным ливнем и крупным градом. С утра во время главных торжеств в городе изредка накрапывал мелкий дождь. Около 5 часов вечера за два часа до праздничного концерта город затянуло тучами, и хлынул сильный ливень.

Дождь застал врасплох не только пешеходов, которые стали прятаться во все открытые двери, но и автомобилистов – часть улиц в центре мегаполиса в буквальном смысле за считанные минуты ушла под воду.

Вода скрыла не только проезжую часть, но и тротуарыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Я ехал по Свердлова, свернул на Шевченко, а затем на Мамина-Сибиряка в сторону центра. Никак не ожидал, что попаду в плен воды: мою машину скрыло выше бампера, почти до капота. Вода скрыла всю проезжую часть, тротуар и даже ступеньки у зданий, - рассказывает Андрей Крылов, который в разгар дождя оказался в центре Екатеринбурга.

Сотник пешеходов просто не успели покинуть улицы в разгар стихии. Кто-то надел на ноги продуктовые пакеты, используя их в качестве бахил, а кто-то просто снял обувь и шел босиком.

- Весь промок, так хоть обувь сохраню, ведь ботинки у меня совсем не рассчитаны на походы во время дождя, - рассказывает Александр Бессонов.

Впрочем, из-за дождя в городе случались и более серьезные ситуации. Так, на перекрестке улиц Белинского и Чайковского инспекторам ГИБДД пришлось вызволять из тонущего автомобиля женщину с двумя детьми 7 и 9 лет.

Горожане выручали друг друга во время стихииФото: Алексей БУЛАТОВ

- Автоинспекторы полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга лейтенант полиции Генрих Шалкиев и капитан полиции Марсель Зарифулин, находясь на дежурстве, на патрульном автомобиле проезжали рядом и заметили легковой автомобиль, стоящий наполовину в воде. Инспекторы сразу же сообщили о происходящем оперативному дежурному и вызвали эвакуатор. Дети были напуганы и плакали, - отметили в ведомстве, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Женщину и детей стражи порядка перенесли из машины в патрульный автомобиль на руках, а их машину вытащили из огромной лужи в помощью автоэвакуатора и троса.

Многие шли по городу босикомФото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга считают, что ситуация с состоянием ливневки, которая не справилась с очередной погодной аномалией, штатная.

СИТУАЦИЯ ШТАТНАЯ

Система ливневой канализации в городе была спроектирована и оборудована еще в советские времена. С тех пор город сильно вырос, и сегодня в уральской столице часть улиц ливневкой не оборудовано. Тем не менее, за ее состоянием в ежедневном режиме следит целое ведомство – МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Здесь с корреспондентом «Комсомолки» разговаривать не стали. А вот в мэрии ситуацию прояснили.

- Если мы в раковину выльем два ведра воды одновременно, то она, естественно, потечет через верх. Есть такие ситуации, когда погодные условия нас удивляют, когда количество осадков очень сильно превышает норму. Естественно, ливневая канализация не справляется – она рассчитана на работу в штатном режиме, - рассказывает представитель мэрии Екатеринбурга Дмитрий Егоркин. – Есть определенный коридор осадков, средние цифры по осадкам в регионе. Когда они превышены – возникает такая ситуация, как случилось 9 мая. Это рабочая, штатная ситуация.

Люди использовали продуктовые пакеты в качестве бахилФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам специалиста, в День Победы на улицы сразу же выехали сотрудники ВОИС для устранения последствий ливня.

- Везде, где надо, воду откачивали, особенно в низинах. Где-то очищали ливневку, ведь вода шла вместе с мусором. Работали практически в круглосуточном режиме, - заключает Егоркин.

В мэрии периодически поднимают вопрос об эффективности работы ливневой канализации, но пока, по всей видимости, горожанам придется жить в тех нынешних условиях.