2019-05-13T12:16:23+03:00
Общество

Подорожает проезд, исчезнут тарифы: как изменится работа метро в Екатеринбурге в мае

Сегодня перевозчики работают в убыток
Маргарита МАХОНИНА
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Стоимость проезда достигнет 32 рублейСтоимость проезда достигнет 32 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 15 мая в Екатеринбурге подорожает проезд в метро. Информацию об этом подтвердили в администрации города и метрополитене. Речь идет об увеличении стоимости разовой поездки до 32 рублей.

– Несмотря на убытки для перевозчиков, стоимость проезда поднимут только в метро, – подчеркнул председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Ощепков. – Также для студентов и школьников она увеличится только на инвестиционную составляющую – до 28,5 и 27,5 рублей соответственно. Для льготников проездной на 40 поездок для четырех видов транспорта продолжит стоить 469 рублей.

Однако администрация города столкнулась с проблемами при внедрении новых тарифов для остальных граждан. Большинство из них не получат скидку при оптовой покупке поездок. Кроме того, после мая можно будет купить проездные только на один, два и три вида транспорта, без метро. Новые расценки можно посмотреть здесь.

Директор метрополитена Андрей Панаиотиди добавил, что повышение связано с модернизацией подземки: до 2027 года на ремонт 11 составов потратят 1,3 миллиарда рублей, а также 486 миллионов заплатят за 2 новых состава. Он также сообщил, что пока метро работает в убыток – себестоимость поездки оценивается в 29,5 рублей. В мэрии заверили, что не планируют менять тарифы в рамках транспортной реформы, которая стартует летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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