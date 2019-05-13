Сразу в пяти отделениях Сбербанка в Екатеринбурге ищут бомбу

С очередной волны «минирований» началась рабочая неделя в Екатеринбурге. В эти минуты силовики ищут опасные предметы сразу в пяти отделениях Сбербанка. По предварительной информации, речь идет об офисах по адресам 8 Марта, 206 б, 171, 99 и 61, а также Куйбышева 67.

- Эвакуация действительно проводилась, - рассказали «КП» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. – Полиция провела осмотр, запрещенных предметов не обнаружено.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать происходящее по итогам проверки. Представители свердловского управления ФСБ также воздержались от комментариев.

Позже представители Сбербанка сообщили, что уже все офисы работают в штатном режиме.

- Сегодня в первой половине дня правоохранительные органы проводили проверку в 5 офисах Сбербанка в Екатеринбурге на улицах 8 марта и Куйбышева. На время проверки сотрудники и клиенты были эвакуированы. В настоящее время офисы возобновили работу в прежнем режиме, - отметили в пресс-службе банка.

В уральской столице лжеминирования не редкость: все началось еще осенью 2017 года, а последняя волна эвакуаций была на прошлой неделе, когда после анонимных звонков были закрыты торговые центры.