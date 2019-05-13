«Того и гляди растопчут»: екатеринбуржцы выйдут на защиту памятника клавиатуре

Жители Екатеринбурга обеспокоены тем, что в городе может не стать знаменитого памятника Клаве на набережной. Общественники считают, что арт-объект могут снести ради будущей застройки.

Субботник пройдет 13 мая в 19:00Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На памятник буквально надвигаются богатые особняки, того и глядишь, скоро растопчут. Но, что интересно, останавливаются, ходят по клавишам, фотографируются все здесь, а не там, - говорит одна из активисток Надежда Заостровных.

Чтобы привлечь внимание к гигантской клавиатуре, активисты проведут здесь юбилейный - десятый - субботник, чтобы облагородить как сам памятник, так и территорию вокруг него.

13 мая в 19:00 организаторы зовут всех неравнодушных для покраски Клавы и очистки газона от гор мусора.

Фото: Надежда Заостровных

- Приглашаем поддержать Клаву, не дать уничтожить и растоптать такой уникальный объект, известный во всем мире, дарящий восторг и отличные фотографии, - резюмировали общественники.