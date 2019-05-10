«Урал» на последних секундах матча ушел от поражения в Оренбурге

Фантастический по своему содержанию и накалу выдали «Урал» и принимающий его «Оренбург». Обе команды находятся во второй части турнирной таблицы РФПЛ и стараются максимально обезопасить себя от попадания в зону стыковых матчей.

Для команды из Екатеринбурга этот матч должен был стать глотком свежего воздуха после разгрома от «Уфы» (1:4 – прим. ред.) и минимального поражения от «Спаратка» на своем поле на прошлой неделе.

В первом тайме могли отличиться и те и другие: на попадание Эль-Кабира в штангу нападающий хозяев Алвеш ответил мощным выстрелом с острого угла, но также не в створ.

Во втором тайма голы посыпались как из рога изобилия, но истинную природу первого взятия ворот еще долго будут пытаться понять футбольные эксперты. На 52-й минуте Эль-Кабир покатил мяч в штрафную. Казалось, что это был пас, но мяч попал в штангу, а набежавший защитник Адессойе Ойволе на ровном месте запихнул сферу в собственные ворота. И как тут не вспомнить, что именно в «Урале» несколько лет назад Ойволе прошел путь становления как игрок уровня Премьер-лиги.

Хозяева отыгрались лишь спустя двадцать минут, Алексей Сутормин получил пас, находясь в положении вне игры, и расстрелял ворота голкипера Годзюра. Офсайд в этой ситуации был километровый и боковой судья сразу же поднял флажок, но главный арбитр Алексей Еськов этот гол защитал. На видеоповторе отчетливо видно, что судья ошибся.

За пять минут до финального свистка дела гостей стали еще печальнее: после подачи Поповича со стандарта. Шахов головой скидывает на линию вратарской, и Галаджан головой забивает мяч нижний угол ворот. 2:1 в пользу «Оренбурга». «Урал» был в шаге от третьего поражения подряд, но сумел спастись в самом конце дополнительного времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708012" frameborder="0"></iframe> Павел Погребняк забивает гол в ворота «Оренбурга».Видео: пресс-служба ФК «Урал»

После фола в центре поля Эль-Кабир выполнил блестящую подачу в штрафную, где вышедший на замену Погребняк головой переправил мяч в сетку. Это лишь второй гол бывшей звезды российского футбола в этом сезоне. Первый свой мяч он забил в ворота «Енисея» в начале апреля, и, к слову, тогда также сделал счет на табло 2:2.