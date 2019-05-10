2019-05-10T14:07:44+03:00
Спорт

«Урал» на последних секундах матча ушел от поражения в Оренбурге

Ничью екатеринбургской команде принес гол Павла Погребняка [видео]
Олег Галимов
Поделиться:
Счет в матче был открыт после автогола Адессойе Ойволе, который раньше выступал за екатеринбургский клуб. Фото: пресс-служба ФК «Урал»Счет в матче был открыт после автогола Адессойе Ойволе, который раньше выступал за екатеринбургский клуб. Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Изменить размер текста:

Фантастический по своему содержанию и накалу выдали «Урал» и принимающий его «Оренбург». Обе команды находятся во второй части турнирной таблицы РФПЛ и стараются максимально обезопасить себя от попадания в зону стыковых матчей.

Для команды из Екатеринбурга этот матч должен был стать глотком свежего воздуха после разгрома от «Уфы» (1:4 – прим. ред.) и минимального поражения от «Спаратка» на своем поле на прошлой неделе.

В первом тайме могли отличиться и те и другие: на попадание Эль-Кабира в штангу нападающий хозяев Алвеш ответил мощным выстрелом с острого угла, но также не в створ.

Во втором тайма голы посыпались как из рога изобилия, но истинную природу первого взятия ворот еще долго будут пытаться понять футбольные эксперты. На 52-й минуте Эль-Кабир покатил мяч в штрафную. Казалось, что это был пас, но мяч попал в штангу, а набежавший защитник Адессойе Ойволе на ровном месте запихнул сферу в собственные ворота. И как тут не вспомнить, что именно в «Урале» несколько лет назад Ойволе прошел путь становления как игрок уровня Премьер-лиги.

Хозяева отыгрались лишь спустя двадцать минут, Алексей Сутормин получил пас, находясь в положении вне игры, и расстрелял ворота голкипера Годзюра. Офсайд в этой ситуации был километровый и боковой судья сразу же поднял флажок, но главный арбитр Алексей Еськов этот гол защитал. На видеоповторе отчетливо видно, что судья ошибся.

За пять минут до финального свистка дела гостей стали еще печальнее: после подачи Поповича со стандарта. Шахов головой скидывает на линию вратарской, и Галаджан головой забивает мяч нижний угол ворот. 2:1 в пользу «Оренбурга». «Урал» был в шаге от третьего поражения подряд, но сумел спастись в самом конце дополнительного времени.

Павел Погребняк забивает гол в ворота «Оренбурга».Видео: пресс-служба ФК «Урал»

После фола в центре поля Эль-Кабир выполнил блестящую подачу в штрафную, где вышедший на замену Погребняк головой переправил мяч в сетку. Это лишь второй гол бывшей звезды российского футбола в этом сезоне. Первый свой мяч он забил в ворота «Енисея» в начале апреля, и, к слову, тогда также сделал счет на табло 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Команда «СКОН-Урал» в третий раз победила в «Ночной хоккейной лиге»
Экспортный и инвестиционный потенциал Среднего Урала будет презентован на IV Международном ЭКСПО Шелкового пути в Сиане
Штаб ЦВО в Екатеринбурге подключился к мониторингу пожаров на Урале
Молодежка «Урала» сыграла вничью с «Оренбургом»
Синоптики предупредили свердловчан об аномальной жаре и грозах с градом
В Екатеринбурге водитель Chevrolet сбил мотоциклиста
День Победы в Екатеринбурге 2019: на город обрушились гроза и град
День Победы в Екатеринбурге 2019: на чем выбраться из центра города после праздничного салюта
Веломай в этом году стартует со стадиона «Екатеринбург Арена»
В мэрии Екатеринбурга ликвидируют важный департамент
В праздники Екатеринбургу пообещали грозу и жару
Екатеринбург отмечает День Победы
Глава Росприроднадзора лично проследит за зачисткой Урала от свалок
Суд по делу о банкротстве барда Новикова перенесли на конец мая
В городах Свердловской области начали отключать подачу тепла
В Пышме на 11 лет посадили водителя, повторно пойманного пьяным за рулем