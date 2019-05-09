Артисты цирка в Нижнем Тагиле показали на параде «боевую» конницу и «фашиста» в клетке

Необычный парад прошел в Нижнем Тагиле в честь Дня Победы. Здесь артисты городского Цирка впервые вывели в строй «боевую» конницу из 13 лошадей, а также показали клетку, в которой находился актер в образе фашиста. После чего артисты Цирка пронесли портреты своих коллег, которые выступали на фронте в составе агитбригад и принимали участие в сражениях в годы Великой Отечественной войны.

- Цирковое искусство военных лет, полное неподдельного мужества и яркой сатиры, являлось одним из видов оружия, которым страна била ненавистного врага. Цирк дарил людям радость и вселял надежду. Многие из цирковых артистов прошли тяжелый фронтовой путь. После представления 22 июня 1941 года, когда отгремели аплодисменты зрителей «Донской казачий ансамбль» под руководством Михаила Туганова в полном составе ушел на передовую. Одиннадцать цирковых наездников сложили свои головы, героически борясь за Родину, - рассказал «Комсомолке» директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Нижний Тагил - единственный город, где в параде принимает участие конница. Фото: предоставлено Русланом Марчевским

В параде Победы приняла участие конница, которую сформировали из конной колонны циркового коллектива «Легенда» под руководством Народного артиста РСФСР Тамерлана Наргизова. Среди наездников – инициатор акции – Руслан Марчевский.

- Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной моторов, немаловажную роль в ней сыграли и кони. Недаром открывая исторический парад Победы на Красной площади в 1945 году маршал Жуков гордо гарцевал на жеребце светло-серой масти. Кавалерия в Великой Отечественной Войне оказалась незаменима при проведении прорывов, внезапных рейдов, диверсий и налетов на тылы противника, - рассказывает Руслан Анатольевич. – Именно поэтому мы решили вывести на парад конницу, чтобы напомнить о подвиге этих животных, об их вкладе в общее дело Победы.

Фото: предоставлено Русланом Марчевским

Лошадей на войне использовали и как транспортную силу, потому что они легко передвигались по бездорожью, и могли пройти там, где не пройдет военная техника. Они вывозили раненых, помогали доставлять продовольствие и боеприпасы. На фронте погибло не меньше 2 миллионов лошадей.

Фото: предоставлено Русланом Марчевским

- Что касается «фашиста» в клетке: этой инсценировкой мы напомнили, что к идеологии фашизма нельзя относиться толерантно. Мы посчитали нужным напомнить современной молодежи о том, что фашизм – это страшно, и никакого оправдания ему быть не может, - говорит директор Нижнетагильского цирка. – Мы вдохновились идеями группы советских карикатуристов Кукрыниксы, которые своими плакатами клеймили фашизм. Да так, что наша идея с «фашистом» в клетке достаточно мягкая по сравнению с их творчеством.

По словам Руслана Анатольевича, на параде, как правило, показывают военную технику, что правильно. Мы решили дополнить шествие идеей о том, что Великая Победа достигнута общими усилиями – солдат, артистов, военных корреспондентов, карикатуристов и даже животных.