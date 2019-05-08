2019-05-08T09:26:42+03:00
Общество

Проверка слуха: кто-то украл деревья из сада на крыше, разрушенного управляющей компанией

82-летний пенсионер Николай Моргунов, отдавший созданию сада 18 лет жизни, написал заявление в полицию
Данил СВЕЧКОВ
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Сад на крыше жилого дома, выращенный Николаем Моргуновым, был первым подобным на Урале.Сад на крыше жилого дома, выращенный Николаем Моргуновым, был первым подобным на Урале.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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От сада на крыше жилой высотки, где студенты слушали лекции, а барды пели песни, почти ничего не осталось. Пенсионеру Николаю Моргунову понадобилось 18 лет, чтобы кровля зацвела яблоней, черемухой и сиренью, а управляющей компании всего одно утро, чтобы почти все спилить и разрушить.

- Вот и до теплицы сегодня добрались, - вздыхает Николай Моргунов. - Весь дом там выращивал зелень - укроп, петрушку, лук... А ее сломали.

А тут еще и другая напасть - кто-то якобы под шумок украл пять деревьев, уцелевших после нашествия коммунальных рабочих.

- Когда сад на крыше разрушили, несколько деревьев все-таки осталось, - рассказывает Николай Моргунов. - И компания, которая строит по всей стране небоскребы, попросила у меня эти деревья, чтобы самим на своих зданиях создать такие же сады. Они хотели, чтобы я также поделился с ними своим опытом. Я согласился. Их рабочие приехали и спустили деревья вниз - поставили рядом с подъездом. Но через полтора часа вдруг кто-то приехал и тихо увез эти деревья. Я сразу написал заявление в полицию.

Однако, как выяснилось позже, на самом деле деревья никто не крал.

- Чуть позже мне позвонил генеральный директор фирмы, которой я разрешил забрать деревья, - говорит Моргунов. - Он сказал, что их рабочие не смогли до меня дозвониться и не знали, в какой квартире я живу. Они не смогли предупредить меня о том, что увозят деревья. Так что, новость о краже - ложная тревога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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