2019-05-07T21:49:41+03:00
Общество

Видеоблогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови, освободили от условного срока

С ходатайством защиты согласился прокурор и представитель ФСИН
Маргарита МАХОНИНА
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Соколовского исключат из списка экстремистов и разблокируют его счетаСоколовского исключат из списка экстремистов и разблокируют его счетаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Куйбашевский районный суд Санкт-Петербурга освободил блогера Руслана Соколовского от наказания по статье экстремизм. Об этом сообщил адвокат молодого человека Виталий Черкасов в Facebook.

- Прокурор и представитель ФСИН поддержали наше ходатайство об освобождении Руслана Соколовского от наказания за экстремизм, - написал он. – Причина: он нарушил закон впервые и после устранил преступление.

Мать Соколовского – Елена, рассказала «КП»-Екатеринбург, что заседание началось в три часа дня и закончилось только в семь. Оно прошло в закрытом порядке – не пустили даже девушку блогера.

- Теперь с него снимут условный срок, исключат из списков экстремистов и разблокируют счета. Вообще, первое, что он сказал: «Поеду путешествовать», - поделилась женщина.

Руслан Соколовский стал широко известен в 2016 году, когда снял видеоролик, в котором отправился ловить покемонов с помощью игры «Pokemon Go» в Храме-на-Крови. После публикации его задержали в собственной квартире по обвинению в оскорблении чувств верующих. Кроме того, следователи нашли в других видеороликах Соколовского признаки экстремизма. После годового содержания в СИЗО, летом 2017 года его приговорили к 3,6 годам условного срока.

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Уральский ловец покемонов Руслан Соколовский в последнем слове в суде: За время процесса я изменил свое мнение о верующих. Блогер рассказал о том, как год в СИЗО поменял его взгляды (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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