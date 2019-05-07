Появилось видео, как полицейские пытаются задержать уральского депутата Госдумы после стрельбы из автомата

Депутат Государственной думы 34-летний Дмитрий Ионин на Урале фигура довольно известная. Знают его, прежде всего, пенсионеры. Ведь еще будучи депутатом Законодательного собрания Свердловской области он активно встречался с бабушками и дедушками из разных городов региона и помогал им бороться с коммунальным беспределом. Кому из аварийного жилья поможет переехать, а кому - и электричество в квартиру вернуть.

Но в майские праздники Ионина узнали совершенно с другой стороны. В сеть попало видео, как депутат палит из автомата Калашникова возле жилого дома в Камышлове. На записи видно, как политик в компании мужчин выходит из машины, берет в руки автомат, прицеливается и следом пускает в небо автоматную очередь. Происходящее на камеру мобильного телефона снимают жильцы. А заодно и комментируют, мол, мол, депутат со товарищи пьян.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата в жилом квартале Камышлова. Видео: alex pole..

Впрочем, сам Дмитрий Ионин уверяет, что пьяным он в тот вечер не был. В Камышлов приезжал по делам - решал вопрос обманутых дольщиков. А после он вместе с помощником заехал в кафе, где и произошла история с автоматом:

- Мой помощник Павел Грибков купил юнармейцам Верх-Исетского района охолощенный автомат Калашникова и показал мне, - объясняет «Комсомолке» Ионин. - Этот автомат находится в свободной продаже в Интернете, в магазинах. Стоит порядка 23 000 рублей. Он не стреляет пулями, а имитирует стрельбу. Я сглупил, когда взял его посмотреть и нажал на курок.

По словам депутата, позднее его вместе с помощником пытались задержать сотрудники ППС и ДПС - силовики заблокировали его и помощника на пяти машинах. Пытались изъять и тот самый автомат… Происходящее также снимают на камеру мобильного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/706898" frameborder="0"></iframe> Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видео со стрельбой.

- Я депутат Государственной думы, я показал вам удостоверение, - говорит на камеру Ионин. – Вам не нравится мое удостоверение? Хорошо. Тогда задержите меня. Вот этот мужчина задерживает депутата государственной думы. Это является нарушением законодательства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="436" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/707309" frameborder="0"></iframe> Конфликт депутата Госдумы Дмитрия Ионина с полицией г.Камышлов.видео: Читатель КП

- Мы что кого-то убили? Пристрелили? И тому подобное… - рассуждает еще один мужчина за кадром.

- Сам факт стрельбы – это административное нарушение, - пытается вразумить собеседников человек в форме.

- А то, что я вам звоню и говорю, что у меня алкаши во дворе бухают. А у меня дети! И ни один мусор не приезжает… - продолжает мужской голос.

В настоящее время полиция проводит по данному факту проверку. Сам Дмитрий Ионин вину признает:

- Виноват. Совершил ошибку. Готов понести административную ответственность по статье «Хулиганство», - признается депутат.

Тем не менее общество разделилось на два лагеря. Часть требует отправить Дмитрия Ионина в отставку. Для этого на интернет-площадке change.org была создана петиция.

- Объяснение такому поведению может быть очень простым. Все дело - во вседозволенности и безнаказанности. Если раньше закон был не писан бандитам, теперь – депутатам. Место ли таким людям в Госдуме? Мы считаем что нет! - говорится в тексте петиции.

А часть людей готовится в защиту депутат выйти на митинг. Сам же политик намерен разрешить проблему в правовом русле:

- За сутки существования петиции ее подписали чуть более 20 человек. Для сравнения можно зайти ко мне на страничку в соцсети и посмотреть не менее 400 комментариев поддержки от людей, которым мне удавалось помогать. Кто-то предлагает тоже писать петиции в поддержку. Я против этой активности и хочу все закончить в правовом русле. Я признал, что был не прав, но давайте наказание будет соразмерным правонарушению, которое, возможно, будет установлено.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Ионин родился 25 января 1985 года в Свердловске. Окончил Уральский государственный университет, факультет международных отношений. Карьеру в политике начал с 2009 года. Тогда же был избран депутатом Нижнесергинской городской думы. Дважды избирался депутатом областного Заксобрания, в 2011 и в 2016 годах. В 2017 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, на которых занял 3-е место. Получил 114 935 голосов избирателей (9,06 %).С 1 ноября 2017 года - депутат Госдумы Федерального собрания РФ VII созыва. Женат, трое детей.