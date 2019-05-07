2019-05-07T15:12:58+03:00
Происшествия

Дверь заперта, окна зарешечены: в Екатеринбурге первоклассника чудом спасли из затапливаемой кипятком квартиры

Когда ребенок был дома один, лопнула одна из батарей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские спасли 7-летнего ребенка из квартиры, которую затапливало кипятком из лопнувшей батареи.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Инцидент произошел около полудня в доме № 63 на улице Кировоградская, когда первоклассник был дома один. Старшая сестра в это время была в школе, а родители на работе. Испугавшийся ребенок попробовал выбраться из квартиры самостоятельно, но входная дверь оказалась заперта снаружи, а окна по причине первого этажа - зарешечены.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Тогда мальчик залез на подоконник и стал звать на помощь прохожих, которые позвонили в полицию. На место ЧП в течение нескольких минут прибыла группа немедленного реагирования.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Руководитель отдела полиции на месте оценил обстановку и принял решение демонтировать решетки на окнах, чтобы вызволить ребенка. Быстро сориентировавшись, сотрудники полиции привлекли к спасательной операции рабочих, чья бригада вела неподалеку ремонт дома. Вооружившись болгаркой, строители сняли решетки и передали мальчика полицейским, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

К счастью, ребенок не получил никаких травм и повреждений, отделавшись только испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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