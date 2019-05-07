«Мечта сбылась»: в Екатеринбурге 14-летний мальчик, который не может ходить, прокатился верхом на танке

Своего восторга от вида тяжелой бронетехники 14-летний Максим Журавлев скрыть не может. Улыбка на его лице появляется, как только на проспекте Ленина образуется «час-пик» из бронетранспортеров, зенитно-ракетных комплексов и военных грузовиков с минометами на них.

Но особенно он радуется, когда неподалеку от него останавливается танк Т-72. Дело в том, что военные решили осуществить мечту мальчика – прокатить его на бронетехнике во время генеральной репетиции парада Победы. Поездить на танке хотят многие мальчишки, но Максиму осуществить такую мечту, пожалуй, сложнее, чем остальным. Дело в том, что из-за болезни с самого рождения он почти не может двигаться.

Ребенка сопровождал врач, который наблюдает его с рождения. Она же и помогла ему подняться на танк.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– У сына редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия, – рассказывает отец мальчика, Александр. – Есть такой ген, который отвечает за рост и формирование мышечной массы. Вот он дал сбой, из-за чего мышцы у Максима не развиваются. Он не может ходить, порой даже голову не может держать. Только лежать или передвигаться на специальной коляске.

Несмотря на свою болезнь, Максим учится в школе, как и другие его сверстники. Правда, учителя приходят к нему на дом. После школы он планирует изучать юриспруденцию, для чего уже попросил со следующего года добавить ему в программу предмет «Государство и право». Ну а в свободное время он любит смотреть документальные передачи и фильмы о военной технике.

– Как-то мы смотрели по телевизору фильм, где сравнивались российские и американские танки, – вспоминает отец мальчика. – Там показали наш новейший танк «Армата». Сын говорит: «Вот я бы на этой Армате с удовольствием прокатился». А я ему: «Так наверное лучше на легендарном Т-34 проехаться». И он сразу загорелся: «Вот точно! На нем то уж я бы точно прокатился». Так у него появилась мечта.

В дороге школьник, отдавал честь, как настоящий военный.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осуществить мечту помогли врачи из отделения паллиативной помощи, у которых наблюдается мальчик. Услышав о желании подопечного, они помогли его семье связаться с руководством Центрального военного округа. Правда, на самом Т-34 прокатиться не удалось. Вместо него ребенку привезли более современный танк Т-72.

– Т-34 хорош своим вооружением и высокой проходимостью, – со знанием дела объясняет Максим. – «Армата» тоже хорошая. Да и Т-72 тоже.

Тут же образовался небольшой консилиум между военными и врачом, которая наблюдает Максима - решали, как ему лучше расположиться в танке. Пришли к выводу, что внутри ребенку будет тесновато, поэтому лучше посадить его с отцом на броню. А рядом с ними на всякий случай усядется опытный танкист, который будет поддерживать руками обоих. Первым на танк забрался отец Максима. После этого врач мальчика на руках передала ему сына.

– Мы уже катали детвору с ограниченными возможностями на танках в 2017 году во время «Гонки Героев», но Максим, к сожалению, тогда не смог поучаствовать по состоянию здоровья, – рассказывает Елена Сапего, врач Максима. – С тех пор он каждый раз об этом спрашивал, мечтал... Несмотря на заболевание он точно такой же мальчишка, который хочет быть сильным.

За тем, как школьник едет на танке, пришли понаблюдать десятки прохожих.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда Максим с отцом уселись на броню, танк загудел и тронулся с места. Медленно, не разгоняясь, глядя стволом в небо, он двигался по главной улице Екатеринбурга 200 метров сначала в одну сторону, а затем в обратную. По дороге мальчик, одетый в форму защитного цвета, будто настоящий военный отдавал честь. Посмотреть, как он едет, собралась масса прохожих.

– Ощущения отличные! – поделился Максим, спустившись с танка. – Очень понравился вид, который открывается сверху, а также то, как едет танк. Вибраций не было. Мягко шел. Это круче, чем на машине. Мощно! Когда я смотрел фильмы о танках, то примерно так себе все и представлял. Моя мечта сбылась. Какая теперь у меня мечта? Ну, дальше можно и на истребителе полетать (улыбается).