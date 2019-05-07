«У меня все забрали»: на Урале женщина с порванным лицом обвинила полицейских в жестоком избиении

В Каменске-Уральском 6 мая прохожие сняли на телефон возле отделения полиции №24 окровавленную женщину с рваными ранами на лице и кровоподтеками на руках. Пострадавшая рассказала, что ее избили сотрудники полиции прямо в отделении.

Во время рассказа женщина пребывает в шоке и говорит сбивчиво. Во всем она обвиняет именно стражей порядка и даже называет фамилию Кузнецов, который работает в отделении, а также его коллегу, которого называет «рыжим».

- Меня привезли в милицию вместе с братом. Дома у меня украли 200 тысяч рублей. Брата-инвалида закрыли, у меня забрали паспорт и телефон. Кузнецов и другой полицейский, рыжий, толкнули меня головой об стол, потом я убежала, - рассказывает пострадавшая.

По ее словам, после удара она на время потеряла сознание и теперь у нее кружится голова. Через несколько минут к отделению полиции приехала бригада скорой помощи. В машине женщина заявила, что напишет заявление в прокуратуру по факту избиения.

После этого инцидента врио начальника ГУ МВД Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин поручил провести тщательную проверку. Спецгруппа оперов уже выехала в город.

Окровавленная женщина обвиняет в избиении полицейских.Видео: телеканал KRIKNEWS

- По факту опубликованных в СМИ сведений мной в установленном порядке написан рапорт руководству главка. Врио начальника ГУ МВД области генерал-майора внутренней службы Петр Кривегин, ознакомившись с рапортом, незамедлительно направил в Каменск-Уральский группу наиболее опытных оперуполномоченных подразделения собственной безопасности, которые уже приступили к детальному изучению всех обстоятельств случившегося. На данном этапе разбирательства делать какие-либо однозначные выводы преждевременно. Необходимо во всем тщательно разобраться. Отмечу, в случае, если подтвердится информация о том, что сотрудники отдела полиции №24 превысили должностные полномочия или допустили иные нарушения, со стороны главка последуют самые жесткие и принципиальные меры реагирования», — рассказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального Главка полковник Валерий Горелых.