2019-05-07T08:17:11+03:00
Общество

Уралец создал петицию за отставку депутата Госдумы, стрелявшего во дворе Камышлова

Спустя сутки после размещения документа на интернет-площадке ее подписали 23 человека
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сам депутат заявил, что намерен понести административное наказаниеСам депутат заявил, что намерен понести административное наказаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Общественник из Камышлова требует отправить уральского депутата Госдумы Дмитрия Ионина в отставку. Для этого Сергей Шевич даже создал петицию на интернет-площадке change.org. На момент публикации ее подписали 23 человека.

Поводом послужила стрельба из автомата, которую чиновник открыл в одном из дворов города. Правда, как выяснилось, оружие было не боевым, а охолощенным. Имитацию Калашникова Дмитрий Ионин позже вручил в качестве подарка юнармейцам.

- Объяснение такому поведению может быть очень простым. Все дело - во вседозволенности и безнаказанности. Если раньше закон был не писан бандитам, теперь – депутатам. Место ли таким людям в Госдуме? Мы считаем что нет! - говорится в тексте петиции.

Сам же чиновник относится к созданной петиции равнодушно и намерен разрешить проблему в правовом русле, понеся соразмерное наказание.

- За сутки существования петиции ее подписали чуть более 20 человек. Для сравнения можно зайти ко мне на страничку в соцсети и посмотреть не менее 400 комментариев поддержки от людей, которым мне удавалось помогать. Кто-то предлагает тоже писать петиции в поддержку. Я против этой активности и хочу все закончить в правовом русле. Я признал, что был не прав, но давайте наказание будет соразмерным правонарушению, которое, возможно, будет установлено.

То, что ряд моих недругов подогревает с точки зрения пиара интерес к этой теме - факт. Об этом говорит и создание петиции, и появление раз в пять минут только что созданных аккаунтов без фотографии, с которых пишут гадости. Понятно, что за время работы в Свердловской области я со многими влиятельными людьми испортил отношения, потому что занимался проблемами людей, и мне говорили "Не лезь, будут проблемы". И сегодня, когда я оступился, меня пытаются линчевать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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