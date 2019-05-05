В День Победы на Урале ожидается аномальная жара
Похоже, уральцам повезло с погодой на праздники. Если в прошлом году 9 мая нас встретила пасмурная погода и дождь, то в этом - синоптики прогнозируют аномальную жару. И даже выпустили метеорологическое предупреждение.
- С 5 по 9 мая на территории Свердловской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более, - говорится на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии».
А это значит, что в ближайшие дни на Урале температура будет до +25° и выше. Пока большая часть уральцев радуется таким новостям, в МЧС опасаются лесных пожаров:
- Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Практически во всех случаях возникновения пожаров - это дело человеческих рук и низкой сознательности граждан, - предупреждают в областном ведомстве.
Для предупреждения возгораний в лесу:
- не выжигайте траву;
- не разводите костры в ветреную погоду, не оставляйте их без присмотра;
- не бросайте горящие спички, непотушенные окурки на землю;
- мангал с углями для приготовления шашлыков должен находится на высоте 20 см от земли;
- не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами;
- не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- проезжая в автомобиле по загородной трассе, в вагоне поезда не бросайте непотушенные окурки из окон.
МЧС советуют не сжигать мусор, а вывозить на полигоны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
При наведении порядка на приусадебных участках советуем использовать рациональные методы:
- ветки деревьев и сухую листву лучше заложить все в компостную яму, а не сжигать;
- мусор, который невозможно использовать, необходимо собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку;
- обязательно убрать весь пиломатериал из противопожарных разрывов между строениями, очистить прилегающую территорию от мусора, листвы, обеспечить проезд пожарным автомобилям, на случай возникновения пожара.
В случае возникновения пожара или возгорания следует звонить по номеру пожарных – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU