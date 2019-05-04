Отличился Фернандо: «Спартак» забил «Уралу» единственный мяч

Очередная игра 27-го тура российской Премьер-лиги между «Уралом» и «Спартаком» завершилась в Екатеринбурге со счетом 1:0 в пользу гостей матча. Долгое время команды играли на равных, даже владение мячом было практически 50 на 50. О том, как это было, вам расскажет «КП-Екатеринбург».

Иногда игра даже была жесткойФото: Алексей БУЛАТОВ

Всё началось со столкновения противников. В середине первого тайма уральский футболист Егорычев получает травму, столкнувшись с игроком противника Ломовицким в полете за мячом. На 25-й минуте полузащитник «Урала» Димитров, приняв мяч от Погребняка, бьет в ворота, но удар слишком слабый - вратарь с легкостью ловит. Зато в створки ворот. Вслед за этим на 27-й минуте игроки «Спартака» тут же отправили мяч обратно - в зону шмелей, два раза подряд зарядив по воротам - но лишь сотрясли перекладину.

После столкновения Егорычева и Ломовицкого пришлось подлататьФото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя буквально минуту, игрок красно-белых Лоренсо Мельгарехо запускает очередной мяч в ворота уральцев, который, впрочем, не заканчивается голом. Вновь на 30-й минуте мяч перехватывают шмели, в ворота бьет полузащитник Эрик Бикфалви, но, увы, не попадает даже в перекладину. На 33-й минуте мяч уже вновь оказывается у соперника, футболист «Спартака» в надежде на гол бьет по мячу, но уральский голкипер Ярослав Годзюр его удачно ловит. И хоть мячом преимущественно владели москвичи - они отправили в ворота «Урала» 16 мячей, против наших 13.

Тренер уральской команды Дмитрий Парфенов болел за своих как никогдаФото: Алексей БУЛАТОВ

Но и «мазали» они прилично - пару раз мяч улетал на трибуну к фанатам. На 44-й минуте гол красно-белым попытался забить Эль Кабир, но защитник противника Андрей Ещенко заблокировал удар. Мяч вновь отправился к болельщикам, а «Спартак» схлопотал угловой. Кабир бьет, Павел Погребняк пробует забить гол, но вновь вратарь московского клуба Александр Максименко выручает свою команду. И так первый тайм завершается ничьей.

Эль Кабир в этот раз был хорош, как и БикфалвиФото: Алексей БУЛАТОВ

Второй тайм начинается с атаки «Спартака». Уже на 58-й минуте красно-белые бьют по воротам уральцев - шмели, защищая вороты, получают штрафной. Пробивает Ташаев, но Годзюр успешно ловит мяч - гола удалось избежать. На 71-й минуте после очередной попытки «Спартака» отправить мяч в уральские ворота, инициативу перехватывают хозяева. Эль Кабир бьет в ворота, но московский вратарь отбивает.

"Спартак" владел мячом 51 % игры, а "Урал" - 49% - невелик разрывФото: Алексей БУЛАТОВ

Так же ловко на 74-й минуте ловит мяч и уральский голкипер. На 76-й мяч вновь оказывается у уральской команды. Игроки «Урала» отправляют в ворота противника мяч за мячом - всё тщетно. Отличается разве что хоть и не эффективный, зато эффектный удар Эрика Бикфалви через себя спиной к воротам.

Коронный удар Эрика в ворота противникаФото: Алексей БУЛАТОВ

И если уральским футболистам реализовать игру так и не удалось, то столичный противник всё же «размочил» сухой счет, пусть и на 81-й минуте. Как говорится, никогда не бывает поздно. И на этот раз отличился бразилец Фернандо. Так игра для уральской команды заканчивается со счетом 1:0.

Новый тренер "Спартака" Олег Кононов тоже переживал за исход игры, ведь фанаты явно полюбили его предшественника КаррераФото: Алексей БУЛАТОВ

Пару раз наши били штрафной и угловые, но не помоглоФото: Алексей БУЛАТОВ

Иногда футболисты будто забывали, что пришли на поле играть не в волейболФото: Алексей БУЛАТОВ

За "Спартак" приехало поболеть немало москвичей - до этого они шли по городу и пели кричалкиФото: Алексей БУЛАТОВ

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