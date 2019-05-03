«Возбудили дело за хулиганство»: житель Каменска-Уральского расстрелял двор с девятого этажа

Утром 3 мая жители Синарского района Каменска-Уральского проснулись от хлопков, похожих на выстрелы. Оказалось, что стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома на Советской, 14. Находясь на 9 этаже здания, он целился во двор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="402" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/706648" frameborder="0"></iframe> Задержание стрелявших в Каменске-Уральском мужчин.Видео: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"! другой источник

- На место сразу направились несколько нарядов полиции, которые нашли на земле у дома гильзы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области. – Вскоре сотрудники правопорядка нашли предполагаемую квартиру, из которой стреляли. Приоткрывший дверь мужчина не реагировал на требования полиции. В частности, он отказался показать руки, чтобы полицейские убедились в его безоружности.

Стрельба началась примерно в пять часов утра Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"

После нескольких устных предупреждений сотрудники правопорядка произвели выстрел, в результате чего мужчина получил повреждения. Его отвезли в городской травматологический пункт.

Дом, из которого стреляли Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"

- В квартире нашли гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а также 50 патронов разного калибра, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Органы Каменска-Уральского уже возбудили уголовное дело за хулиганство.