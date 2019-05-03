«Возбудили дело за хулиганство»: житель Каменска-Уральского расстрелял двор с девятого этажа
Утром 3 мая жители Синарского района Каменска-Уральского проснулись от хлопков, похожих на выстрелы. Оказалось, что стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома на Советской, 14. Находясь на 9 этаже здания, он целился во двор.
Задержание стрелявших в Каменске-Уральском мужчин.Видео: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"! другой источник
- На место сразу направились несколько нарядов полиции, которые нашли на земле у дома гильзы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области. – Вскоре сотрудники правопорядка нашли предполагаемую квартиру, из которой стреляли. Приоткрывший дверь мужчина не реагировал на требования полиции. В частности, он отказался показать руки, чтобы полицейские убедились в его безоружности.
Стрельба началась примерно в пять часов утра Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"
После нескольких устных предупреждений сотрудники правопорядка произвели выстрел, в результате чего мужчина получил повреждения. Его отвезли в городской травматологический пункт.
Дом, из которого стреляли Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"
- В квартире нашли гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а также 50 патронов разного калибра, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Органы Каменска-Уральского уже возбудили уголовное дело за хулиганство.
ИСТОЧНИК KP.RU