2019-05-03T16:15:02+03:00
Происшествия

«Возбудили дело за хулиганство»: житель Каменска-Уральского расстрелял двор с девятого этажа

В его квартире обнаружили гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, охотничий карабин
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"
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Утром 3 мая жители Синарского района Каменска-Уральского проснулись от хлопков, похожих на выстрелы. Оказалось, что стрелял мужчина, проживающий в одной из квартир дома на Советской, 14. Находясь на 9 этаже здания, он целился во двор.

Задержание стрелявших в Каменске-Уральском мужчин.Видео: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"! другой источник

- На место сразу направились несколько нарядов полиции, которые нашли на земле у дома гильзы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области. – Вскоре сотрудники правопорядка нашли предполагаемую квартиру, из которой стреляли. Приоткрывший дверь мужчина не реагировал на требования полиции. В частности, он отказался показать руки, чтобы полицейские убедились в его безоружности.

Стрельба началась примерно в пять часов утра Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"

Стрельба началась примерно в пять часов утра Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"

После нескольких устных предупреждений сотрудники правопорядка произвели выстрел, в результате чего мужчина получил повреждения. Его отвезли в городской травматологический пункт.

Дом, из которого стреляли Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"

Дом, из которого стреляли Фото: взято из сообщества "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте"

- В квартире нашли гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а также 50 патронов разного калибра, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Органы Каменска-Уральского уже возбудили уголовное дело за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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