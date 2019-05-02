Битва кондукторов: в Екатеринбурге пассажиры наблюдали драку из-за конкуренции на дороге

Жители Екатеринбурга уже начинают побаиваться ездить в общественном транспорте. В последнее время на дорогах города происходят постоянные конфликты. Если раньше водители ограничивались выкрикиванием ругательств через окно, а кондукторам было достаточно проводить конкурентов недоброжелательным взглядом, то теперь ситуация обострилась.

Среди работников разных автобусов началась откровенная вражда. Буквально вчера водители избили своего коллегу прямо на дороге, а уже сегодня эстафетную палочку по дракам переняли кондукторы. Инцидент произошел днем прямо в салоне автобуса № 19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="252" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/706564" frameborder="0"></iframe> Драка кондукторов разных маршруток.Видео: ВКонтакте! другой источник

- Один автобус № 19 обогнал другой, - вспоминает Алексей. - Из-за этого кондукторы и поругались. Женщина из автобуса, где я ехал, кричала очень громко, с матом. Это не понравилось пассажирам. Еще и кинула в другого кондуктора бутылкой пива, которую распивала во время работы.

И если кондуктор из другого автобуса быстро покинула салон, то дама из этого 19-го долго не могла угомониться. Продолжала что-то бормотать под нос на своем языке и изредка вставляла русские ругательства. Пассажиры просили женщину угомониться, что всё же возымело действие.

Говорят, ссора произошла из-за конкуренции на дорогеФото: Паблик Инцидент/Екатеринбург

Как рассказал один из жителей Екатеринбурга Азам Заиров, владеющих языком, женщина говорит, что они крадут их хлеб, то есть прибыль. Из-за этого и мог разгореться конфликт.

Как выяснилось, многие екатеринбуржцы сталкивались с подобными проблемами.

- Что водитель, что кондуктор одна сатана в нашем общественном транспорте, - рассуждает частый пассажир маршруток Данил. - Одни везут людей, как дрова, часто не видят, что люди на выходе и пропускают остановки, другие хамят и постоянно своим противным голосом спрашивают: «На выход есть?». А зачем спрашивать это, когда на остановке стоят люди? Может, они именно в этот автобус хотели зайти. Экстрасенсорными способностями видимо обладают.

- Вечно стоят, пока народу не наберут, тем самым создавая помеху другим автобусам, сигналят и матом орут, - жалуется Алексей.

- Обнаглели - ездят, как сумасшедшие, постоянно болтают по телефону, хамят, ведут себя, как дома. Замечание сделаешь - ещё и наорут на тебя, - изливает душу Вера.

- Верните уже муниципальный транспорт и уберите с рынка своих коммерсантов с быдлоперсоналом. Надоели эти ежедневные базарные рамсы, - предлагает Вячеслав.