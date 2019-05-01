«Она в разы прекраснее британских коллег»: победительница «Краса Росгвардии» очаровала читаталей английских таблоидов

На днях прапорщик из Екатеринбурга 32- летняя Анна Храмцова стала самой красивой сотрудницей Росгвардии во всей стране! Уралочка сумела обойти 1000 соперниц из всех регионов от Владивостока до Калининграда.

О белокурой свердловчанке тут же написали десятки российских СМИ, а уже через пару дней слава уральской красавицы достигла берегов Туманного альбиона. В Великобритании о победе Анны Храмцовой написали сразу три ведущих издания - «Daily Mail», «The Sun» и «Daily Mirror».

Фото: соцсети

Ажиотаж поддержали и читатели. Под электронными публикациями люди оставили сотни комментариев. Некоторые назвали это «тщательно продуманной российской пропагандой», другие посоветовали Анне убрать секущиеся концы. Но большинство посланий все же сопровождались комплиментами.

- Всем известно, что русские женщины очень красивы.

- Они выглядят намного лучше, чем их британские коллеги с избыточным весом.

- Ух ты! Она горячая!

- Красивая женщина - это ее собственное оружие и может обезоружить большинство мужчин одним взглядом.

- Если британская девушка хотя бы наполовину так красива, она вполне может стать популярной в instagram.

- Эти женщины красивые. Опасные. Экзотические. Уверен, что Владимир Путин уважает их и доверяет им.

Фото: соцсети

В конкурсе «Краса Росгвардии» за Анну Храмцову свои голоса отдали порядка 57 тысяч человек. В свободное от службы время уральская красавица увлекается бодибилдингом, выступая на соревнованиях в категории фитнес-бикини.