Уральский хоккеист Павел Дацюк уходит из «СКА» : возможно ради «Автомобилиста»

Хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк, известный как Волшебник (The Magic Man), заявил о своем уходе из петербургского «СКА». Накануне, 30 апреля, у спортсмена закончился двухлетний контракт с клубом, продлевать который стороны не стали.

Фото: Instagram Павла Дацюка

- Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал - все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее, - написал Дацюк в Instagram. - Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА, партнерам, мы вместе прошли через многое. И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли Ледовый дворец и были с командой на всех без исключения выездных матчах.

Фото: Instagram Павла Дацюка

Где уралец намерен продолжить карьеру, он пока не говорит, однако под выложенном постом много комментариев с упоминанием екатеринбургского «Автомобилиста» и американского «Детройта». В последнем клубе Павел Дацюк провел 14 сезонов и дважды в его составе становился обладателем Кубка Стэнли.

В «СКА» Дацюк играл с 2016 года, все это время он был капитаном питерского клуба.