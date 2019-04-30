Вел от ее имени переписку с родственниками: на Урале раскрыли убийство многодетной матери

Уральские сыщики официально подтвердили факт раскрытия убийства матери четверых детей из Асбеста Татьяны Сутунковой. В начале апреля женщина бесследно исчезла и родственники сразу же обратились в полицию. Поначалу с телефона Татьяны по WhatsApp приходили странные сообщения, но они хотя бы давали надежду на то, что женщина жива.

Изначально полиция пришла к выводу, что мать-одиночка просто ушла «налаживать личную жизнь», но в итоге ее тело было найдено в колодце. Убийцу долго искать не пришлось, им оказался брат родной сестры Татьяны – 39-летний Денис Г.

В тот момент, когда в квартире находился только подозреваемый и приехавшая в гости потерпевшая, и было совершено данное преступление. После убийства подозреваемый вывез тело женщины в пределах территории посёлка, где и сокрыл его в колодце, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - С целью создать видимость, что потерпевшая жива, мужчина некоторое время с её телефона посылал родственникам женщины сообщения от её имени, вводя их в заблуждение относительно местонахождения потерпевшей.

Лишь 20 апреля родственники обратились в полицию. К тому моменту Татьяна уже была мертва. Фото: соцсети

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

- Хочу успокоить жителей Асбестовского района. Чудовищное преступление, о котором идёт речь, не останется безнаказанным. Сыщики уголовного розыска, чтобы изобличить подозреваемого, использовали современное техническое устройство – «полиграф», более известное в народе как «детектор лжи». Прежде, чем тело жертвы сбросить в колодец, злоумышленник долгое время его прятал в другом месте. Чтобы вывезти искалеченное тело и сбросить его в колодец, изверг украл у соседей детскую коляску, погрузил в неё тело погибшей и перевёз к месту сокрытия. У погибшей остались четверо детей, их судьбой в настоящее время занимаются сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Асбеста, - прокомментировал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Как рассказал «КП» брат убитой, в момент убийства Денис был под психотропными таблетками и, якобы, не понимал, что делает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тело пропавшей матери четверых детей из Асбеста нашли в колодце. Родственники Татьяны Сутунковой уверены, что ее убили (подробнее)