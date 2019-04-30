Тенденции рынка безалкогольных напитков на 2019 год

Сегмент безалкогольных напитков формируется из минеральной и питьевой воды, газированных напитков, а также соков и сокосодержащих напитков. В наступающем летнем сезоне это одни из самых ходовых товаров в рознице. «Комсомольская правда» решила рассмотреть основные тенденции этого рынка и выяснить, в чем компании Свердловской области могут конкурировать с мировыми гигантами.

Локализация

Региональные бренды безалкогольных напитков набирают вес, они имеют свою аудиторию, сотрудничают со многими федеральными торговыми сетями и выдерживают конкуренцию с мировыми производителями. Локальность – популярная тенденция во многих отраслях бизнеса, потребители все больше предпочитают поддерживать местных производителей. Крупным корпорациям приходится адаптироваться к этим трендам и перестраивать свою политику присутствия в регионах: использовать больший процент продукции местных фермерских хозяйств, как это делает PepsiCo, или инвестировать свои ресурсы в инновации и расширение портфеля предлагаемой продукции, как Coca-Cola HBC Россия.

Здоровый образ жизни

Тенденцию к расширению ассортимента полезной продукции компании-флагманы наметили довольно давно, и продолжают ее придерживаться. По данным с официального сайта PepsiCo, компания расширила на 43% ассортимент напитков с низким содержанием сахара. Coca-Cola HBC обновила линейку газированной BonAqua с пониженной концентрацией минеральных солей и ввела в ассортимент бескалорийные продукты.

На рынке Свердловской области среди безалкогольных напитков популярны минеральные воды местных производителей: «Обуховская-1» и «Шадринская 315» производства завода «Тонус»; «Обуховская-11» от Обуховских минеральных вод; «Обуховская-10», «Обуховская-12» и «Шадринская» от «Уральских Источников». Их химический состав и доказанная польза для здоровья соответствуют тренду на здоровый и активный образ жизни, поэтому продукция не теряет актуальности.

Тенденцию к расширению ассортимента полезной продукции компании-флагманы наметили довольно давно, и продолжают ее придерживатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Увеличение объема производства

Недавно завод Coca-Cola HBC в Екатеринбурге обнародовал статистику по объему выпускаемой продукции за 2018 год. В прошлом году на заводе произвели более 135 миллионов литров напитков. Алексей Дмитренко, региональный менеджер по производству Coca-Cola HBC Россия, отмечает, что за два последних года объемы производства на заводе выросли более чем на 11 миллионов литров.

Местные производители безалкогольных напитков на этом фоне показывают конкурентные результаты по рынку. Так, например, по официальным данным на сайте завода «Уральские Источники», предприятие производит до 7 миллионов бутылок напитков в месяц, то есть примерно 84 миллиона в год, и показывает стабильный рост на протяжении нескольких лет.

Всех производителей, как локальных, так и мировых, объединяет стремление к удовлетворению любых запросов потребителя и вклад в региональную экономику. Они поддерживают различные мероприятия и конференции, организуют экологические инициативы и обеспечивают рабочие места, поэтому расширение и развитие этого сегмента всем только на руку.