Как бороться с коррупцией: пояснения от специалистов

Деятельность по борьбе с коррупцией координируют органы прокуратуры, а раскрытием и расследованием коррупционных правонарушений занимаются и другие правоохранительные органы. Большая роль уделяется профилактике и пресечению этого явления. К этой работе подключены органы государственной власти и местного самоуправления. Также профилактику обязаны проводить физические лица и организации.

В федеральном законе «О противодействии коррупции» указано, что под этим явлением подразумевается злоупотребление полномочиями или служебным положением, дача взятки, получение взятки, а также другие случаи использования физическим лицом своего служебного положения вопреки законным интересам общества и государства для получения прибыли, например, в виде денег, ценностей, либо имущества.

За коррупционные преступления и правонарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

- Так, статья 290 УК РФ установлена ответственность за получение взятки, за дачу взятки – статья 291 УК РФ. Отметим, что согласно примечанию к статье 291 УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию преступления или имело место вымогательство взятки, или после совершения преступления добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче взятки, - поясняют в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Если Вам стало известно о совершении противоправных деяний коррупционной направленности, необходимо незамедлительно сообщить о них в ближайшее подразделение правоохранительных органов: МВД РФ, следственный комитет РФ, ФСБ РФ, прокуратуру РФ.