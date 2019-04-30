Первомай и исторический фестиваль «Рубежи веков»: чем заняться в майские праздники в Екатеринбурге

Уже в эту среду уральцам можно официально распрощаться с холодами и рабочими буднями, сказав «привет» солнцу, праздникам и веселью. Тем более есть еще одна причина для радости –эти майские праздники продлятся дольше обычного. Дело в том, что в 2019 году несколько праздничных дней совпадали с выходными. Новогодние праздничные дни, 5 и 6 января, пришлись на субботу и воскресенье, поэтому их перенесли на 2 и 3 мая – четверг и пятницу. А праздничный день 23 февраля выпал на субботу, так что его перенесли на пятницу 10 мая.

Выходит, что отдыхать в 2019 году будем в два захода: с 1 по 5 мая (со среды по воскресенье) в честь Праздника Весны и Труда и с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье) в честь Дня Победы. Времени на развлечения хватит с лихвой, так что не стоит долго залеживаться на диване – в Екатеринбурге намечено немало мероприятий. О самых интересных из них вам расскажет «Комсомолка».

Шествие пройдет от Дома Севастьянова до Площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

МИР, ТРУД, МАЙ

Шествие и митинг уральских рабочих

Когда: 1 мая с 9:00 до 15:30

Где: Проспект Ленина, площадь 1905 года

Череда праздничных дней откроется первомайской демонстрацией. 1 мая в 9:00 колонны работников разных предприятий и организаций выстоятся на проспекте Ленина рядом с Домом Севастьянова. Шествие стартует в 9:35 и продлится до 10:00, пока демонстранты не дойдут до Площади 1905 года – там и пройдет торжественный митинг. Перед участниками первомайской демонстрации по традиции выступят первые лица города и области.

Концерт и игры на свежем воздухе

Когда: 1 мая с 13:00 до 20:00

Где: ЦПКиО имени Маяковского, ул. Мичурина, 230

После того, как в центре уральской столицы пройдут праздничные демонстрации, в парке Маяковского начнется настоящее веселье. На сцене ЦПКиО зазвучат песни творческих коллективов города, каждый сможет поучаствовать в развлекательной программе. Отметить долгожданный праздник весны «Мир, труд, май» можно всей семьей, тем более гостей парка ждет множество интересных игр. Самых маленьких будут развлекать аниматоры, а дети постарше смогут попробовать себя в парковом боулинге и пешеходном гольфе. Ребятам непременно понравится твистер на траве, пазлы и гигантская дженга (прим. ред. – игра, в которой нужно построить башню из деревянных брусков). Вечером найдется занятие и для взрослых – в 18:00 на большом экране покажут любимую всеми советскую комедию «Бриллиантовая рука».

На митинге традиционно выступит губернатор Свердловской области Евгений КуйвашевФото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ ВЫХОДЯТ ПО ПОРЯДКУ НА ВЕСЕЛУЮ ЗАРЯДКУ

Эстафета «Весна Победы»

Когда: 2 мая с 9:40 до 12:55

Где: Проспект Ленина, Площадь 1905 года

Традиционная эстафета «Весна Победы», приуроченная к 9 мая, пройдет в Екатеринбурге уже в 83-й раз. Всего в забеге будут участвовать четыре группы: сильнейшие команды спортивных клубов и университетов, сборные районов города, команды колледжей и, наконец, школьники. В 10:00 стартуют велосипедисты, а в 10:40 – легкоатлеты. Победителей наградят на торжественном закрытии в 12:55. По традиции почетными гостями эстафеты станут ветераны войны, труда и спорта. Автомобилистам стоит взять на заметку, что на время проведения забега с 10:00 до 13:00 будет перекрыт участок проспекта Ленина от улицы Московской до Луначарского.

Забег «Майская гроза»

Когда: 2 мая с 10:30 до 14:30

Где: Площадь 1905 года

Каждый желающий может испытать свои силы в первом забеге из серии «Европа-Азия» под названием «Майская гроза». Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию, медицинский допуск и внести плату 1000-1200 рублей в зависимости от дистанции. В этом забеге их всего две – 3 и 10 километров. Участники пробегут по центральным улицам города, стартовав и финишировав на Площади 1905 года. Есть дистанция и для юных спортсменов – им предстоит пробежать всего 500 метров. В этом году организаторы ожидают около 2500 участников. Их ждут не только яркие, незабываемые эмоции, но и памятная экипировка, призы и, наконец, выступления творческих коллективов. И вновь на время забега с 13:00 до 14:00 перекроют улицу – на этот раз Ельцина от проспекта Ленина до Челюскинцев.

Уральцы смогут побывать на выступлениях городских коллективовФото: Алексей БУЛАТОВ

МОЛОДЫМ - ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Детский квест «Маленький турист»

Когда: 2 мая с 13:00 до 16:00

Где: ЦПКиО имени Маяковского, ул. Мичурина, 230

Малышей в парке Маяковского в этот день ждут настоящие приключения. Им предстоит научиться собирать палатки, пройти сложный путь по веревочной дороге и полосе препятствий, ответить на сложные вопросы викторины и, наконец, получить призы за старания. А взрослые тем временем могут вспомнить детство и покататься на аттракционах, погулять по весеннему солнечному парку и насладиться красотой просыпающейся от зимнего сна природы.

Фестиваль «Рубежи веков»

Когда: 4 мая с 10:00 до 18:00

Где: парк возле Храма-на-Крови

Весь день у главного храма уральской столицы будет идти историко-культурный молодежный фестиваль «Рубежи веков», организованный уральскими казаками. Гостей праздника ждет ярмарка и мастер-классы по народным промыслам, выставка оружия, казачьи игры и забавы, катание на лошадях, выступления творческих коллективов, военная реконструкция боев времен Ярмака и Первой мировой войны. Юным исследователям будет интересно оказаться в зонах разных эпох, посмотреть на быт и традиции людей из прошлого. При желании они даже смогут сделать памятное фото в форме военных лет.

Для детей в майские праздники тоже пройдет немало мероприятийФото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе»

Когда: 10 мая с 12:00 до 16:00

Где: ЦПКиО имени Маяковского, ул. Мичурина, 230

Лучшие голоса воспитанников школ, университетов и вокальных студий города прозвучат в честь празднования Дня Победы. Песни военных лет, такие близкие, родные и знакомые сердцу, можно и даже нужно не только слушать, но и подпевать.

Танцевальный фестиваль-конкурс «Маяковские сезоны»

Когда: 12 мая с 12:00 до 16:00

Где: ЦПКиО имени Маяковского, ул. Мичурина, 230

На этот раз юные таланты проявят себя в танцах. Ученики хореографических школ города устроят для гостей парка настоящий праздник - устоять на месте будет сложно. Так что приготовьте удобную обувь, запаситесь отличным настроением и отправляйтесь покорять танцпол всей семьей.

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